Urgen a fortalecer la CEAV

El especialista y director de la asociación civil Laboratorio de Innovación para la Paz, Silvano Cantú, expuso que si no se apuesta todo al modelo de atención integral va a fracasar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En entrevista con Notimex, mencionó que este tipo de gestiones tiene sus matices, sin embargo, hay que recalcar que la víctima de carne y hueso aún no recibe los beneficios de tener una institución de esta índole porque hace falta la revisión del fondo para su asignación a reparaciones integrales indicó.

Añadió que “es un primer ejercicio, todavía hay mucho por consolidar, hay cosas que urge mejorar y echar a andar, pero, la viabilidad misma de la CEAV y con ello de la Ley general, y ese pequeño patrimonio jurídico e institucional que hoy tiene las víctimas se podría sumir en la crisis”.

Aseguró que la Ley general de víctimas de México “es la más amplia y la más protectora del mundo en materia de derechos de las víctimas”.

“Hay aspectos positivos, no es una gestión fallida (la de Jaime Rochín del Rincón), porque hay algunos avances, sobre todo porque es la primera gestión de la CEAV, entonces hay que considerar que no es un ejercicio sencillo, sin embargo, se pudo avanzar, por ejemplo, en la reforma de la Ley General de Víctimas”.

Comentó que se pensaba que “entre más comisionados hubiera, más representatividad iba a haber de los grupos de víctimas, no fue así, al contrario, hubo un marcado divorcio entre la CEAV y esos colectivos”.

Afirmó que la reforma para pasar a un comisionado único “fue algo positivo, se instaló una asamblea consultiva, que es representativa de las temáticas porque hay víctimas de desaparición en las diversas modalidades que han afectado al país”.

Explicó que uno de los grandes logros es haber instalado una asamblea consultiva, “que sesiona y que todavía tendrá que consolidarse, pero que ya existe y que está funcionado”.

Puntualizó que además se instaló una red de enlaces del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, reparaciones colectivas, e incorporaron la dimensión de memoria.

“La parte inconveniente es que a pesar de que la red está instalada se ha visto poco funcionamiento, porque no se ha institucionalizado la colaboración entre instituciones públicas federales, no se diga las estatales, con respecto a este tema”.

Indicó que esto es una muestra más de que “a lo mejor ha faltado reforzar el liderazgo de la CEAV en el impulso de políticas públicas”.

“Actualmente estamos viendo que la Secretaría de Gobernación, bajo el liderazgo de Alejandro Encinas, está retomando y está redimensionando, y parece que lo hacen sobre ejercicios que la CEAV inició e intentó hacer en fechas recientes”.

Señaló que lo anterior refiere al acervo hemerográfico y fotográfico de testimonios que se reunieron alrededor de los casos del 68 en Tlatelolco, y la guerra sucia particularmente en la sierra de Guerrero.

Precisó que, si no se apuesta todo al modelo de atención “hay que hacerlo operativo, más que una cuestión de diseño de política pública lo tenemos que hacer una cosa operativa, alcanzable por las víctimas, que no sea simplemente una burocracia, sino que sea un procedimiento con todos los flujos, los momentos, protocolos y herramientas de actuación bien definidos, porque es algo que todavía no se cuenta”.

Indicó que quizá el principal déficit de la CEAV “sea la falta de operaciones y procedimientos claros de atención y el tema de la reparación integral”.

Expresó que parecería que “el orden de priorización ha sido quien ha presionado más a la CEAV, entonces se convierte en un juego de vencidas políticas y se corrompe el código de atención y de reparación”.

“Por otra parte, es muy difícil que no se corrompa el código si no hay criterios de cuantificación de las indemnizaciones objetivas, y no existe”.

Resaltó que urge a la brevedad posible establecer parámetros de cuantificación, “sin tabuladores, en los que las reparaciones no estuvieran solamente basadas en el tema indemnizatorio, sino que realmente fueran integrales, como era el objetivo de la ley cuando la construimos desde los colectivos de víctimas”.

Manifestó que hay dos temas que “nunca se pudieron superar en esta gestión y que tendrían que ser de las tareas principales de la próxima gestión por iniciar en la CEAV”.

Detalló que el primer tema, es que” se relance el sistema nacional de atención a víctimas, se tiene que priorizar porque estamos viendo casos tan alarmantes como el del joven estudiante de la Ciudad de México, u otros casos en donde no hay desaparición, hay secuestro, hay tortura, hay detenciones arbitrarias”.

“Así como los casos de migrantes que se nos están dando y los casos de periodistas, y que no sólo son el tema de desaparecidos, es un tema de política victimal en conjunto, tiene que ser integral, no sólo con respecto a las herramientas, sino también con respecto al tipo de hecho victimizante”.

Propuso relanzar ese sistema nacional de atención a víctimas y contar “con el liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien instruya a los secretarios que tienen que hacer lo que la ley ya indica, lo cual será fundamental, porque hasta ahora nadie hacía caso a los llamados de la CEAV”.

Puntualizó que la CEAV “era una comisión despojada de liderazgo, porque estaba invisibilizada, estaba opacada, porque no se le había dado la prioridad”.

Dijo que el gran déficit de todos los tiempos de la CEAV “es tener más asesores jurídicos, tiene una nómina muy grande de, por ejemplo, personal administrativo o en funciones que no tienen que ver con la atención a víctimas”.

“Yo haría una revisión muy severa de esos perfiles, y no recortaría nómina, sino que redirigiría esa nómina a personal directamente encargado de atender víctimas”.

Apuntó que son aspectos que la CEAV, “bajo el mando de Jaime Rochín del Rincón, no pudo resolver durante estos primeros años de instalación de la Comisión y que me parece que tendrían que ser las tareas prioritarias de la próxima gestión”.

Comentó que el próximo comisionado tendría que ser una persona que no tuviera ningún tipo de condicionante, “ni por el lado de los colectivos, es decir, que no representara ninguna desviación en el sentido de favorecer a ciertos grupos por encima de otros”.

“Tendría que ser una persona objetiva, en ese sentido, y que pudiera garantizar un margen de autonomía efectivo con respecto a gobierno”.

Precisó que debe tener el liderazgo suficiente, “así como con una gran preparación, no digo que tenga que ser abogado o abogada, puede ser de cualquier profesión, siempre y cuando tenga una trayectoria comprobable en materia de atención a víctimas, preferentemente en atención directa a las víctimas, y que conozca de la situación en la que viven las víctimas y tenga gran capacidad de diálogo con las víctimas”.

“Más abogados y más recursos son esenciales, pero más diálogo es vital, sin ese diálogo se enrarece cualquier tipo de atención que se pretenda brindar”, concluyó.