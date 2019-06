Ampliarán vigilancia a universidades privadas tras caso Norberto

El Gobierno de la Ciudad de México ampliará su programa Sendero Seguro a universidades privadas de la capital, luego del secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo.

Esta mañana de jueves, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con el rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez, para acordar una mesa de trabajo con representantes de universidades privadas con el objetivo incrementar la seguridad en las zonas aledañas de los recintos educativos.

En conferencia de prensa, la mandataria local explicó que el esquema de Sendero Seguro se ha trabajado con universidades públicas como la UNAM, IPN y UAM; y el objetivo es llevarlo a instituciones educativas de paga.

"Nos va a ayudar el rector a convocar a una reunión con distintas universidades privadas, ya con algunas tenemos contacto, nos están ayudando para el Instituto Rosario Castellanos pero ahora será para el tema de seguridad".

También se pretende difundir entre la comunidad estudiantil el uso de las aplicaciones que ha desarrollado el Gobierno local en materia de seguridad, como la del C5, que informa sobre el estado de las cámaras de videovigilancia.

En entrevista, luego de su reunión con Sheinbaum Pardo, el rector de la Universidad del Pedregal, Armando Martínez, dijo confiar en las autoridades para resolver el caso de Norberto Ronquillo, e incrementar la seguridad en las escuelas; aunque esto, dijo no significa dar un cheque en blanco a las autoridades.

"Nos reunimos con la jefa de gobierno de la mañana para conocer un poco la investigación y reiteramos la confianza de parte de la comunidad universitaria en los trabajos y estamos trabajando en el sentido de poder tener universidades más seguras y la ciudad más segura.

"No se trata de cheques en blanco, se trata de confianza en la autoridad, que vengan a trabajar desde luego no queremos que el tema de Norberto se convierte en un tema político sino que se convierta en un tema de seguridad no estamos encabezando ninguna campaña en contra ni a favor de nada, lo único que estamos haciendo es pedir seguridad para nuestros jóvenes", declaró.