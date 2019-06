'Violencia, robos y suicidios entre los problemas generados por las drogas'

El consumo y abuso de drogas legales como el alcohol y tabaco, está generando diversos problemas sociales como violencia intrafamiliar, robos, intentos de suicidio y suicidios, situación que preocupa a los Centros de Integración Juvenil (CIJ) de Piedras Negras, pues niños de 10 años experimentan con estas drogas y los acerca más al consumo de sustancias como marihuana, cocaína y drogas sintéticas.

Inclusive en Coahuila comienzan a registrarse casos de tratamiento contra drogas sintéticas como el cristal, según los datos que tiene CIJ de los municipios de Torreón y Saltillo, donde ofrecen el servicio de tratamiento. Algunos casos han sido enviados a la ciudad de Monterrey, donde se tiene el servicio de internamiento para tratamiento.

“El abuso del alcohol está generando violencia intrafamiliar robos, intentos de suicido y suicidios, cada vez está creciendo, anteriormente yo comentaba que ésta situación era los fines de semana, sin embargo, todos los días estamos viendo un porcentaje alto de esta problemática social”, manifestó Irma Romero Garza, directora de CIJ Piedras Negras

Respecto al consumo de alcohol, refirió que una de las causas es que cada vez existe más venta de bebidas alcohólicas, aunado a la venta clandestina de alcohol y tabaco a menores de edad, por lo que consideró que se requiere una mayor vigilancia y control en este tema.

“El objetivo de Centros de Integración Juvenil son los jóvenes, nosotros vemos que los chavos a menor edad, están probando las sustancias legales, permitidas, pero lo que ellos no conocen es que, estas drogas legales no son permitidas y no están autorizadas para menores de edad. Sin embargo, por imitación o por curiosidad ya las están probando antes de tiempo”, dijo Romero Garza.

Consideró que son los adolescentes, los que más se están sumando a esta imitación de consumo de droga, situación que no debería ser.

Detalló que, con base en las estadísticas de la Encuesta Nacional de Adicciones, ya marca que los niños de 10 años, es decir, menores que cursan su instrucción primaria, ya están probando estas sustancias, lo que los puede llevar a pasar a una tercera droga como la marihuana.

Irma Romero señaló que es la marihuana, hasta hoy incluida como prohibida, la primera de las drogas ilegales a la que tienen acercamiento, pero luego viene la cocaína y en tercer lugar las drogas sintéticas, que advirtió, vienen mucho de moda en la curiosidad por probar otro tipo de sustancias.

“De hecho, Centros de Integración Juvenil, lo que es en Torreón y Saltillo, ya están tratando a pacientes de sustancias psicoactivas, entonces ya se está viendo que hay más petición de tratamiento en estas sustancias”, refirió la directora de CIJ Piedras Negras.

Estableció que, en ésta ciudad fronteriza, no se cuenta con el servicio de tratamiento, pero estableció que los hospitales están derivando a la unidad de internamiento en Monterrey o a las Unidades de Tratamiento en Torreón y Saltillo, a personas jóvenes o adultas a tratarlas por el consumo de este tipo de drogas.