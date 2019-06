Lo que parecía fake news por la forma como fue viralizada, terminó siendo otra triste historia de nuestra cruda realidad. Un video que corrió como pólvora en la red muestra a un grupo de individuos robando con lujo de detalle al menos cinco domicilios de un fraccionamiento al norte de Torreón. Gracias a las redes sociales, las distintas organizaciones vecinales del fraccionamiento se pusieron en alerta para intentar protegerse de los amigos de lo ajeno. Cuando se buscó comprobar dicha información con el Centro de Inteligencia Municipal, también conocido como el "Pentágono Municipal", desde ahí se limitaron a decir que se trataba de meros reportes, pero jamás emitieron versión oficial alguna. Lo curioso es que los elementos de Fuerza Coahuila sí confirmaron los robos y acudieron a consolar con emotivas y alentadoras frases a los colonos, pero no llegaron a tiempo para detener a los malhechores. La cosa terminó con tres denuncias formales en la Delegación Laguna de la Fiscalía de Coahuila y la molestia de cientos de vecinos que una vez más se sintieron abandonados a la mano de Dios.

Nuestros subagentes, disfrazados de policías con sueño, nos informan que fueron las cámaras instaladas por los propios vecinos las que registraron cómo los sujetos se metían en sus viviendas y sustraían lo que podían a su paso, no así las supercámaras del Municipio ni las del Estado que tanto presumen por estos días. Gracias a los ciudadanos se logró poner al descubierto a esta banda de ladrones, y otra vez quedó en evidencia la falta de coordinación entre las corporaciones policiacas a sus tres niveles. Esta forma de trabajar no solo pone de manifiesto el distanciamiento entre las diferentes áreas de seguridad, sino también la falta de liderazgo del tan aplaudido Mando Militar en la región. Si bien dicho mando ha sido referente a nivel nacional como ejemplo de "coordinación", la realidad que viven los laguneros es muy distinta. En Torreón se han dado escasos logros en la vigilancia preventiva, por cierto, ya que mientras al norte de nuestra ciudad una banda se metía a robar en varios fraccionamientos, al sur otra vez el vagón del tren de la Línea Verde fue vandalizado, y al día siguiente en pleno centro de la ciudad un sujeto fue agredido con un arma de fuego; es decir, que dicha seguridad que tanto se presume, parece ser más simulación y cifras a modo que otra cosa.

***

Luego de que el superdelegado del Gobierno Federal en la provincia de Coahuila, el expanista Reyes Flores Hurtado, saliera a cacarear que este mes por fin llegaría la guadaña de la Cuarta Transformación al estado, en varias delegaciones ya comenzaron a preparar las pancartas y marchas con las que tratarán de impedir el tijerazo en la nómina federal. Ciertos analistas de café sostienen que el más preocupado es don Reyes, dadas las sospechosas visitas que ha venido realizando a La Laguna el millennial favorito de la 4T, Antonio Attolini. Luego de su participación en la campaña del 2018 a favor del preciso, Andrés Manuel López Obrador, no han podido meterlo a la sagrada nómina federal, y el último intento de enviarlo a Washington para que manejara las redes sociales de la Embajada de México en tierras del tío Sam resultó infructuoso. Por ello, muchos interpretan los viajes de Attolini a la región como una avanzada para que se haga cargo de los temas pendientes que el Gobierno Federal no ha concretado en estas tierras. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, afirman que Attolini podría venir a meter en cintura a los máximos jerarcas coahuilenses del Movimiento de Regeneración Nacional, Reyes Flores y Armando Guadiana, de ahí sus arranques... perdón, declaraciones sobre el huachicoleo del agua en la región y sus reuniones a "oscuritas" con algunos expriistas y expanistas resentidos, con quienes el polémico millennial busca armar un nuevo cónclave.

***

Quien hizo tremendo berrinche fue el jefazo de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila, Xavier Diez de Urdanivía, al decidir no buscar la reelección de su cargo. Se rumora que don Xavier se indignó al enterarse que para seguir viviendo en el acierto, tenía que realizar los engorrosos trámites de ley como cualquier suspirante al cargo, y que además le "avisaron tarde" de la convocatoria, razón por la que el Congreso de Coahuila publicó los requisitos para buscar a un nuevo ombudsman. Nuestros subagentes, disfrazados de sarape deshilachado en el Palacio Rosa, nos informan que quien suena fuerte para ocupar la silla del desconsolado funcionario es Hugo Morales, quien ya tiene lista la papelería para la beca... perdón, el puesto en la Comisión de Derechos Humanos. Parece ser que al litigante de oficio ya le gustó eso de bailar entre la línea de la polca y el servicio social, desde que fue presidente de la Cruz Roja Torreón, luego cuando buscó ser fiscal y de premio de consolación le dieron la delegación de esa oficina en La Laguna.

***

Quienes ya no sienten lo duro sino lo tupido son los agentes de tránsito y vialidad de Torreón. Resulta que desde hace meses tienen que hacerse cargo del costo de las reparaciones de las motocicletas, de lo contrario, se van a trabajar a pie, terminando su jornada laboral con tremendas insolaciones. Además, con eso de que la tala de palmas y árboles se ha convertido en el deporte municipal favorito, ni dónde refugiarse en una sombrita de los tremendos rayos del sol. Nadie sabe qué está haciendo el Ayuntamiento con los recursos para el mantenimiento de las motocicletas de Tránsito y Vialidad, pero los sufridos agentes con frecuencia tienen que salir al quite con las reparaciones, y afectar aún más, si es que eso se puede, sus ya desgastados bolsillos. Así que, estimado lector, no le sorprenda que los agentes anden cazando... digo, infraccionando a los conductores por cualquier pretexto, o les exijan dinero a cambio de hacerse de la vista gorda, porque no hay "mordida" que alcance para reparar los vehículos. No conformes con eso, los comandantes del ave de mil tempestades, Pedro Luis Bernal, director de la dependencia, exigen elevadas cuotas diarias a los agentes que utilizan vehículos, y de no cumplirla, los mandan a trabajar hasta altas horas de la noche en los operativos de recaudación... perdón, de alcoholímetros que se realizan ya prácticamente todos los días en Torreón.