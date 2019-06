Coahuila, con menos decomiso de armas

De acuerdo al estudio la Prisión Preventiva Oficiosa; insuficiente para el control de armas, realizado por el organismo México Evalúa, fue en el marco de la Iniciativa Mérida (2008) que el gobierno de Estados Unidos entregó recursos al gobierno mexicano en forma de equipos de inspección no intrusivos con miras a mejorar la infraestructura de detección de bienes ilícitos en la frontera.

Entre estos se encontraron 11 vehículos con equipo de escáner de Rayos X para la detección de explosivos y otras armas y más de 300 perros entrenados en la detección de narcóticos, armas, municiones y dinero en efectivo..

No obstante, esto no tuvo ningún impacto positivo en el número de decomisos o en el número de armas que ingresaron cada año al país a través de la frontera norte, el cual subió a 213 mil al año, esto según el Center for American Progress.

Señaló que incluso los decomisos de armas de fuego por parte de las autoridades federales y estatales han ido a la baja, pues durante el sexenio de Enrique Peña Nieto la 'extracción' de armas cortas y largas al crimen organizado bajó 77%, en comparación con el sexenio de Felipe Calderón

En 28 de las 32 entidades, los decomisos disminuyeron respecto al sexenio del expresidente, Felipe Calderón. Esta reducción fue especialmente grande en Tabasco (94%), Ciudad de México (93.6%), Coahuila (92%), Oaxaca (91%), Nayarit (88.9%) y Campeche (85%).

Por otro lado , informó que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos reveló que Coahuila se encontró entre los cuatro estados que entre 2006 y 2017 con más armas de fuego reportadas como 'perdidas' (extraviadas, desaparecidas, robadas y/o vendidas ilegalmente) por parte de las instituciones de seguridad mexicanas.