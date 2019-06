Queda sin efectos suspensión

Ante la inasistencia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien debía presentarse este martes en el Reclusorio Norte, la suspensión que le fue concedida para evitar su detención quedará sin efectos.

De acuerdo con Javier Coello Trejo, abogado de Lozoya, el juez de control deberá informar al de amparo que el exfuncionario no se presentó como le fue requerido para conservar la medida que lo protege de ser detenido.

"Va a informar el juez de control al juez de amparo que no se presentó y la juez tendrá una determinación, y lo más seguro es que sobresea la medida (de suspensión definitiva), pero el amparo sigue, es un juicio y vamos a seguir trabajando en eso", dijo en entrevista telefónica.

Este lunes, Lozoya envió una carta a la opinión pública en la que informó que no comparecería este martes ante el juez de control, como le había sido requerido, porque consideró que no existen garantías jurídicas para evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) pida sujetarlo a prisión preventiva justificada a pesar de que el delito de lavado de dinero, por el que pretende formularle imputación, no es grave.