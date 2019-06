Reforzarán seguridad en CDMX tras asesinato de Norberto

Luego del secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que reforzará la seguridad en la Ciudad de México y sostuvo que los índices de delincuencia disminuirán en el segundo semestre de este año.

En entrevista, la mandataria capitalina adelantó que el refuerzo será desde la llegada de más patrullas en junio hasta refuerzos para mejorar la inteligencia policial.

-"¿A qué se refiere con más refuerzos?", se le preguntó a la jefa de Gobierno.

-"Ya lo vamos a anunciar en su momento, por ahí hay un reforzamiento de la seguridad en distintos temas, particularmente en el tema de inteligencia", dijo.

"Yo he estado planteando que después del primer semestre se iba a notar, es lo que he estado planteando, y decirle a la ciudadanía que no nos va a vencer la delincuencia, que estamos trabajando muy duro y que esta Ciudad va a salir adelante", sostuvo Sheinbaum Pardo.

Reiteró que se encontraron instituciones "sumamente corrompidas" y, en algunos casos, vínculos con la delincuencia, por lo que es necesario fortalecer a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Procuraduría General de Justicia, la cual está en vías de convertirse en Fiscalía.

"Lo que nos hemos dedicado a hacer en estos seis meses es a transformar las instituciones, a trabajar con mandos nuevos dentro de la policía, a poder realmente trabajar de manera unificada en los temas de inteligencia, y vamos a reforzar el tema de la seguridad".

Sobre las críticas en redes sociales que exigieron la renuncia de Claudia Sheinbaum al frente de la Jefatura de Gobierno, la mandataria local dijo que está comprometida con la ciudadanía y prometió que sus compromisos se van a cumplir en todo sentido.

"En todos los casos, como este (el de Norberto) siempre vamos a plantear lo mismo: estamos de lado de la gente y de la justicia, y estoy en la Jefatura de Gobierno haciendo el trabajo que me corresponde", finalizó.