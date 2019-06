Ve gobernador de Jalisco 'indispensable' aclarar acuerdo con EUA

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que es indispensable que el gobierno de México aclare si no hay más implicaciones en el acuerdo entre México y el presidente Donald Trump, para frenar la imposición de aranceles a productos nacionales.

"Me parece que es indispensable que haya claridad en los términos del acuerdo; el hecho de que se refuerce la seguridad en la frontera sur me parece que es una medida que más allá de la negociación con Estados Unidos es una medida que se tenía que hacer.

"Me hubiera gustado que fuera por decisión propia del gobierno mexicano y no por la imposición de otro país, pero el tema de fondo es si hay alguna otra implicación porque verdaderamente se haya generado en el acuerdo, hace un momento leí un tuit más del presidente Trump insistiendo en que hay cosas que no se han dicho y a mí sí me gustaría saber si hay cosas que no se hayan dicho".

En entrevista en Palacio Nacional, Alfaro acusó que el tema migratorio no se ha hablado ni con los mandatarios fronterizos ni al interior de la Conago.

"Ayer (lunes) en Jalisco recibí al gabinete nacional de seguridad y el tema de los migrantes centroamericanos, de su tránsito hacia la frontera norte no fue ni siquiera un tema que se haya puesto sobre la mesa y nadie nos ha dicho qué se va a hacer, nosotros mantenemos la postura en el caso de Jalisco como un estado que tiene un profundo compromiso social y humanitario".

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, se reúne en privado con el sector empresarial -Coparmex y CCE-, así como con gobernadores del Centro, Bajío y Occidente, que busca fortalecer los niveles de competitividad en la región.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), expresó que fortalecer la competitividad en la región que es fundamental para el crecimiento económico del país.

"Vamos a explicarle lo que llevamos avanzado y ajustar unas directrices de trabajo para que el esfuerzo que hacemos los gobiernos estatales pueda estar articulado con la visión del Gabinete Económico a nivel federal", dijo en entrevista a su arribo a Palacio Nacional.

Dijo que están trabajando de la mano de Coparmex y CC para que ello sean garantes de que la agenda que impulsan se pueda concretar.

A la reunión asisten los titulares de Coparmex, Gustavo de Hoyos; del CCE, Carlos Salazar; los gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez; de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras; de Guanajuato; Diego Sinhue Rodríguez; entre otros.