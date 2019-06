Uniforme neutro va dirigido a niñas: SEP

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aclaró que la propuesta del uniforme neutro en escuelas de educación básica tiene como única finalidad favorecer la seguridad y comodidad de las niñas, por lo que negó que la medida esté dirigida a los niños.

"En ningún momento señalamos, ni mi persona ni el documento, nada que fuera dirigido a los niños. La propuesta va dirigida a las niñas", recalcó en entrevista al término de la Presentación de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Interculturalidad en la Educación Superior.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó la creación de lo que llamó "una falsa polémica", ya que la propuesta se malinterpretó, lo que "borró" a las niñas, en el sentido de que podrían usar pantalón para su mayor seguridad.

"En México, tenemos un problema muy fuerte de feminicidios. Tanto en los foros educativos, como en los grupos de enfoque que hemos tenido, madres y padres de familia, así como las propias estudiantes y niñas, nos han dicho que obligarlas a usar falda las pone en peligro, es incómodo y en invierno tienen frío", explicó.

Además, hizo énfasis en el hecho de que en pleno Siglo XXI el Estado mexicano, a través de la SEP, haya prohibido como norma que las niñas vistieran pantalón.

"Lo único que hicimos fue decir: el uniforme va a constar también de pantalón para las niñas. Eso es lo que se apoyó. Espero que se apoye en otros estados porque las niñas se sienten de la misma manera en todo el país", subrayó.

Interrogado respecto a la posibilidad de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hubiera cometido un error al señalar que los niños también podrían usar falda, Moctezuma Barragán respondió: "pregúntele a ella", "el escrito que mandamos solamente se refiere a las niñas", insistió.

El que ahora las niñas puedan vestir pantalón y los niños falda en las escuelas primarias y secundarias es una posibilidad que se abre para acabar con los estereotipos, la discriminación y promover que los menores de edad sean escuchados, opinó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez.

Ante la polémica desatada por la medida anunciada el lunes por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que los estudiantes pueden usar un uniforme neutro sin importar su género, la ombudsperson comentó que esto es un anuncio que rompe con simbolismos que existen actualmente.

"Yo creo que el anuncio es importante porque rompe con símbolos, y lo hemos dicho: no bastan las leyes, no bastan las políticas públicas, requerimos como sociedad una modificación hacia estructura de pensamiento del Siglo XXI", indicó.

En ese sentido explicó que aún cuando para algunas personas esta iniciativa es irrelevante porque los menores no eligen su vestimenta, el uso exclusivo de falda para mujeres y pantalón para hombres promueve discriminaciones que ahora salen a la luz.

Comentó que actualmente las mujeres son educadas para vestir con falda, aun cuando eso sea incómodo, pues de lo contrario son calificadas como "marimachas". "En muchos casos, todavía aunque se quiera pensar que no, hay mucha gente todavía en este país y en esta Ciudad que educan a que no te pongas pantalón porque eres marimacha, y ponte la falda, pero además con tres shorts abajo para que no se te vean los calzones, tal cual. Entonces en eso vivimos", refirió. Esta adecuación, entonces, en las escuelas públicas en la Ciudad de México evidencia la discriminación, consideró.

"Entonces creo que es un proceso. Es, como te digo, muy simbólico, pero va rompiendo. Hay quien dice, y en las voces se oye también, es que se promueve la discriminación. Yo no lo creo. Yo creo que, al contrario, se abre a la discusión una discriminación que de todos modos está oculta y que, bueno, saldrá a la luz", opinó.