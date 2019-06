'No sabía de los antecedentes del líder de la Luz del Mundo', dice Mayer

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Bretón (Morena), aseguró que él no sabía los antecedentes del líder de la iglesia la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, y aclaró que ni siquiera sabía que el concierto que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes, y al que asistió, era en honor al religioso.

"Yo no te podría decir que me engañaron; yo te podría decir que quizá no nos dieron la información completa. No lo podría catalogar como engaño, pero sí podría decir que no se nos dio la información correcta", dijo.

El también actor aclaró que él no forma parte de los fieles de la iglesia de la Luz del Mundo, y si lo fuera "no lo negaría", respondió ante la prensa.

Mayer participaría este mediodía en la reunión de la Comisión que preside, donde se pretendía aprobar la opinión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero no se consiguió quórum para poder llevarla a cabo.

Al respecto, aseguró que convocará este mismo jueves a los diputados integrantes de la Comisión para sesionar de manera extraordinaria y avalar la opinión. Rechazó que haya sido una irresponsabilidad de los ausentes, sino que tienen más actividades y algún no llegaron a tiempo.