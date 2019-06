Santa Lucía sigue pese a informe del INAH

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, afirmó que no habrá ninguna afectación en Santa Lucía, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que en los terrenos donde se construirá el aeropuerto Felipe Ángeles había restos de mamuts, colmillos de tigre dientes de sable y otros restos de megafauna prehistórica.

"Lo veremos, desde luego, y siempre rescataremos los temas adecuados, no habrá ninguna afectación", respondió el funcionario.

Jiménez Espriú reiteró que el caso del amparo para frenar las obras en Santa Lucía se cae porque al no tener el dictamen sobre el impacto ambiental no se puede iniciar la construcción del aeropuerto.

"Es un amparo que pretende la suspensión de obras que no están iniciadas, no tiene por qué suspenderse algo que no se ha iniciado. El amparo, me imagino que trata de decir si no hay las respuestas de Semarnat y la manifestación de impacto ambiental, no pueden construir, en la cual estamos totalmente de acuerdo", afirmó.

Las decisiones que emite un juzgado federal respecto a la suspensión provisional de las obras para la construcción de la terminal aérea en Santa Lucia, Estado de México, deben ser acatadas por la autoridad, coincidieron los senadores Ricardo Monreal y Martí Batres, de Morena, y Miguel Ángel Mancera, del PRD.

Los legisladores indicaron que de acuerdo con el proceso judicial falta que se resuelva sobre el amparo definitivo, y que la autoridad, en este caso federal, deberá esperar.

Monreal Ávila explicó que la suspensión provisional decretada en un juzgado federal en materia de amparo debe respetarse y atenderse.