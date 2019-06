Niega asistencia AMLO para la cumbre G-20

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó categóricamente que no viajará a Japón para participar en la reunión cumbre del G-20, aunque sí mandará una carta como "modesta aportación" a ese importante foro mundial.

En conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, anunció que por parte de México participarán los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, así como el de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías.

Él, dijo, enviará esta carta donde destacará que está bien reunirse, pero para que no haya desigualdad en el mundo.

Es la desigualdad la que origina el deterioro del medio ambiente, la migración, la inseguridad y violencia y, por lo tanto, ese debería ser el tema a tratar, subrayó.

Que se promueva la justicia en el mundo, la fraternidad universal, por lo tanto, "¡ya basta de estar viendo las cosas por encima y no ir al fondo", aunque insistió en que no viajará a Japón porque no quiere estar en ese foro para no promover las confrontaciones en temas como la guerra comercial, "en la que no estoy de acuerdo".

La participación de México en el G-20 siempre ha sido considerada por anteriores gobiernos y otras economías como estratégica porque se reconoce el peso de la economía mexicana dentro del sistema económico mundial.

De acuerdo con apuntes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante su participación en el G-20, México es parte del proceso más importante de toma de decisiones en materia de coordinación internacional de políticas macroeconómicas y monetarias que hay en la actualidad, para reducir los riesgos que enfrenta la economía mundial y evitar que ocurran situaciones de crisis.

Asimismo, el G-20 abre espacios privilegiados de diálogo para impulsar temas de interés para México, como el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, el libre comercio, la eficiencia energética, la seguridad alimentaria, el combate a la corrupción y la mitigación del cambio climático.

Desde un principio, México ha tenido un papel activo y responsable en este grupo.

Nuestro país presidió el Grupo durante 2012 y fue sede de la Cumbre de Líderes que se celebró en Los Cabos, en junio de ese año.

Ahí se alcanzaron importantes acuerdos, como la recapitalización del Fondo Monetario Internacional por más de 450 mil millones de dólares, a fin de contar con recursos suficientes para apoyar a los países en situación de emergencia financiera y evitar un contagio en la economía internacional.

También se logró la adopción del Plan de Acción de Los Cabos, con compromisos puntuales de coordinación de políticas fiscales y monetarias.

El G-20 lo integran: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea. Juntos, los miembros del G20 representan alrededor del 90 % de la economía mundial y el 80 % del comercio internacional.

En el foro también participan siete organismos internacionales: el Consejo de Estabilidad Financiera, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.