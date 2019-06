Entregan 120 mdp para pagar a maestros en Zacatecas

Autoridades estatales confirmaron que la federación ya dio a Zacatecas los 120 millones de pesos necesarios para la nómina del magisterio estatal, y aseguraron que hoy recibirán su quincena alrededor de cinco mil 700 docentes.

El gobernador Alejandro Tello señaló lo anterior, en el segundo día de paro indefinido en 500 escuelas por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 58, que la víspera iniciaron en protesta por no recibir el pago de la segunda quincena de mayo, que debió entregarse el viernes.

En entrevista con medios locales, el mandatario estatal indicó que tras las gestiones realizadas ayer en la capital del país con las secretarías de Educación y Hacienda y Crédito público, hoy la totalidad de los maestros estatales tendrán su sueldo, pues con el recurso estatal sólo habían pagado a 13 por ciento de ellos.

Explicó que antes no se retrasaba el pago porque la federación durante décadas aportó su parte, pero ahora no lo hace por la decisión tomada por el presidente en una premisa de enfrentar la corrupción y evitar la malversación de fondos, dijo el entrevistado.

Pero “yo le he demostrado una y otra vez que en Zacatecas y en mi administración tenemos la nómina abierta, y cada peso que llega se dispersa a los maestros y a las pruebas me remito”, indicó al asegurar que no hay dobles plazas ni aviadores.

También aclaró que el pago tardío de la nómina magisterial no es una simulación para presionar a la federación a que dé más recursos, sino que demostraron que las cuentas están en cero, y con los 120 millones federales pagará al 87 por ciento de los docentes faltantes y podrán cubrir la primera quincena de junio.

Planteó la necesidad de encontrar una solución a la crisis económica magisterial para terminar “este calvario en Zacatecas del pago de la nómina” cada quincena, por lo que adelantó que están en pláticas con las secretarías de Educación y Hacienda.

La Sección 58 del SNTE, al iniciar el paro laboral en las escuelas estatales, firmó que lo mantendría hasta que les fuera abonada la quincena, por lo que hoy podría levantarse y mañana se reiniciarían las actividades.