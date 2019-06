Reportan diariamente más de tres mil agresiones al 911

En los primeros cuatro meses del año, el teléfono de emergencias 911 registró en todo el país 5.2 millones de llamadas de auxilio por motivos tan diversos como incidentes viales o de protección civil. De ese total, 373 mil 290 están relacionadas con casos de violencia contra la mujer.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en estos primeros 120 días se recibió un promedio diario de 3 mil 110 llamadas por agresiones contra mujeres; en otras palabras, cada hora hay 129.5 reportes que denuncian situaciones de acoso, violencia de pareja y hasta casos de violación.

El rubro que aglutina la mayoría de las llamadas de auxilio entre enero y abril es la violencia familiar, puesto que acumula 58% de los reportes, es decir, 216 mil 686. Le sigue la violencia de pareja, con 93 mil 596 casos; violencia contra mujeres en general, con 57 mil 980 llamadas, y acoso, con 2 mil 249 reportes. Además, hay registro de mil 588 solicitudes de auxilio por abuso sexual y mil 191 por violación.

Aunque la Ciudad de México lidera el listado de entidades con más llamadas, con 32 mil 174, y los casos de violencia contra la mujer se reportan en toda la geografía nacional, de acuerdo con el registro de solicitudes de auxilio que lleva la Secretaría de Gobernación (Segob), 10 estados concentran 60.9% de estos pedidos de auxilio, cinco de ellos ubicados en el norte del territorio.

Se trata de Nuevo León, con 29 mil 886 llamadas; Baja California, con 29 mil 364; Chihuahua, con 28 mil 801; Sonora, con 28 mil 220, y Coahuila, con 15 mil 505. Tras los estados norteños, los otros cinco son Guanajuato (28 mil 686), Jalisco (24 mil 401), Estado de México (15 mil 518), Veracruz (14 mil 789) y Quintana Roo (12 mil 419).

En las otras 21 entidades la incidencia ronda las 10 mil llamadas o menos. En el caso de Oaxaca, el estado se posiciona en el lugar 22, al sumar 5 mil 14 solicitudes de auxilio, de las cuales también en su mayoría se realizan por casos de violencia familiar y violencia de pareja, al contabilizarse 2 mil 831 y mil 165 reportes, respectivamente.

Las llamadas por incidentes de violencia contra mujer sumaron 980; por abuso sexual, una; por acoso, 31, y por violación, seis.

Para la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, la cifra de solicitudes de auxilio que registra el 911 refleja que la violencia es un problema fuera de control y no existen hasta hoy políticas públicas para atender y prevenir, lo que se materializa en el aumento de los feminicidios en todo el país.

"Falta prevención y atención hacia la violencia contra las mujeres, y eso refleja también por qué los feminicidios han alcanzado tal magnitud, es evidencia de que hay incapacidad de atender el asunto, la situación es alarmante, la violencia está desbordada", dice Yésica Sánchez, directora de Consorcio Oaxaca.

Señala que los gobiernos estatales han incumplido con la implementación de acciones derivadas de las alertas de género declaradas y opina que el servicio de emergencia no garantiza que autoridades como la Policía actúen de inmediato.

"Es una pena que a la alerta de género no se le haya tomado con la seriedad que se tenía que tomarla y hay un incremento terrible de violencia, el problema es serio. Yo llamé dos veces y quedé decepcionada; luego no llegaron, tuvimos un caso de acoso sexual en el Centro Histórico de Oaxaca y los policías municipales no llegaron; no atienden inmediatamente", indica la activista.

En el caso de Oaxaca, señala que cuando las mujeres acuden a denunciar no reciben orientación ni medidas de protección de parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por razón de género, por lo que considera que la instancia aún carece de capacitación para atender a las víctimas.

"Hay muchas mujeres que están viviendo violencia, no hay capacidad de respuesta, sin política pública clara ni sanción a los funcionarios que no están haciendo su trabajo. Las mujeres están viviendo la violencia a manos de personas conocidas", reitera.

Las advertencias de organizaciones como Consorcio no son infundadas. Según el Secretariado Ejecutivo, mil 182 mujeres fueron asesinadas en el país en los primeros cuatro meses de 2019. De estos crímenes, 294 se consideran feminicidios y 888 homicidios dolosos.

En el primer rubro, Veracruz es la entidad que mayor número de feminicidios reportó, con 67 casos; con ocho carpetas, Oaxaca ocupa el lugar número 14 a nivel nacional.

De los 888 homicidios dolosos, el Estado de México concentra el mayor número de víctimas al contabilizar 124, en tanto, en Oaxaca se registran 40 casos, colocándolo en noveno lugar.

Por la situación que enfrenta la entidad, Consorcio urge a los tres órdenes de gobierno a coordinarse para atender este problema, pues en el caso de Oaxaca, considera, las mujeres están en mayor riesgo por no contar con un refugio para víctimas. Por ello propone la creación de un espacio seguro, un mapeo y recorridos por zonas con altos índices de violencia, así como la garantía de protección a víctimas.