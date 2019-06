Jiménez, el único delantero con ritmo para Copa Oro

La crisis de delanteros en el futbol mexicano es tal, que no es una exageración decir que en estos momentos, es Raúl Jiménez contra el mundo.

Jiménez es el mejor y "único" delantero mexicano que está en un nivel aceptable, después de la gran temporada que dio con el Wolverhampton, ya que con el descenso de nivel de Javier Hernández, no hay quién se le acerque ni le haga sombra. En el futbol mexicano menos.

En la Liga MX, los delanteros nacionales están en vías de extinción. De vez en cuando sale uno que se asoma entre la invasión de extranjeros y da esperanzas de volver a competir, pero al final, queda eso, sólo en esperanzas.

En este torneo, quién dio pelea fue José Juan Macías, jovencito de apenas 20 años que se mantuvo en la parte alta de los goleadores durante varias jornadas, aunque al final terminó cediendo ante la gran temporada de Ángel Mena, pero ese es sólo un garbanzo de a libra...

Los demás están muy pero muy lejos de hacer frente a los atacantes que vienen de fuera.

"Ya no hay tantos atacantes nacionales. Está Oribe Peralta, Raúl Jiménez, Javier Hernández, centros delanteros natos, de sangre, por ahí Alan Pulido podría entrar, pero nada más. Traer tanto extranjero y que no tenga calidad es malo, no ayuda a que salgan más atacantes nacionales, ojalá que la nueva administración en la FMF [encabezada por Yon de Luisa] tome decisiones acertadas. Hay que trabajar con más mexicanos, porque si seguimos así, vamos a acabar con puros jugadores nacionalizados", dijo Carlos Hermosillo, el máximo goleador mexicano de la Liga, al hablar del tema de los delanteros aztecas.

Sólo mexicanos. Si la tabla de goleo fuera exclusivamente de mexicanos, la pobreza de anotaciones resaltaría. José Juan Macías, León, ocho goles y después los demás: Henry Martín, América; Jesús Isijara, Atlas; Alexis Vega y Alan Pulido, Guadalajara, todos con cuatro tantos y con tres muchos más, pero nada para destacar.

Pareciera que no hay esperanza: "Basta de quejarnos de que los extranjeros nos tapan las oportunidades, si queremos sobresalir hay que vencer eso y mucho más", dijo Macías, seleccionado Sub-20 sin esconderse del pésimo trabajo de la selección en el Mundial de Polonia, en el que el Tricolor fue eliminado en la primera ronda.

Esto no es nuevo, hay que remontarse ocho años atrás, 16 torneos, para encontrar al último campeón de goleo mexicano: Ángel Reyna en el Clausura 2011, jugando para el América. Y tampoco era centro delantero nato.

En Selección es donde más se nota esto. Para la Copa Oro que inicia este mes, sólo Jiménez parte como delantero centro, y lo acompaña Alexis Vega. No hay más. Javier Hernández se negó a ir por el nacimiento de su primogénito; Oribe Peralta ha anunciado su retiro de la Selección, en tanto que otros como Henry Martín y Alan Pulido han pasado con más pena que gloria en el reciente acabado Clausura 2019, por lo que no fueron contemplados por el técnico Gerardo Martino para el torneo de la Concacaf. Por eso, hoy más que nunca, Raúl Jiménez está solo contra el mundo en la delantera mexicana.