Hay que pensar antes de abrir las piernas y embarazarse: diputado

El diputado local de la bancada de Morena en el Congreso de Puebla, Héctor Alonso Granados, recomendó a las mujeres pensar bien antes de "abrir las piernas y embarazarse".

"Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar", expresó en una entrevista a un medio de comunicación local. Al hablar sobre la posibilidad de despenalizar el aborto a partir de las 12 semanas de embarazo argumentó que quienes se embarazan sin desearlo es por ser "irresponsable en el sexo".

Consideró que el Estado no debe cargar con esa "irresponsabilidad". "¿Por qué me quieren trasladar al gobierno un acto irresponsable de sexo?", agregó. Cuestionado por el conductor del programa transmitido por Internet, dijo: "La gente no lo sabe, perdona en la expresión, y lo estoy pensando si lo digo, pero hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar".

Las expresiones del legislador de inmediato fueron condenadas por sus propios compañeros diputados y diversas organizaciones no gubernamentales locales.