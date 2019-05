Asegura FS condiciones favorables para policías

El secretario de Gobierno en Coahuila, José María Fraustro Siller, aseguró que se cuenta con suficientes policías, que perciben un buen sueldo, que se cuenta con unidades y demás equipo para hacerse cargo de la seguridad.

Lo anterior lo dijo cuando los medios de comunicación lo abordaron en el foro Agua y Desarrollo Sostenible para La Laguna, agenda 2020-2024 y le preguntaron sobre las condiciones en las que trabajan las corporaciones de seguridad, luego de que en algunos municipios del Estado, se han suscitado algunos enfrentamientos con grupos criminales.

"Ganan bien, las academias están funcionando acaban de recibirse una gran cantidad y se volvió a hacer otra vez el proceso con más de 140 personas en la academia. El equipamiento las unidades estamos bien, estamos adquiriendo y están bien protegidos".

No obstante a lo que dijo el funcionario, en redes sociales se "colgó" un mensaje en páginas de internet en Monclova y Acuña, donde textualmente dice "Policías de la Investigadora de #Coahuila piden no ingresar a su academia" y luego se hace una lista de las desfavorables condiciones en las que trabajan los elementos de la Fiscalía, con sueldos bajos, sin equipo, ni unidades y se hace énfasis en que no se dejen "enganchar".

En relación a las condiciones generales del Estado el secretario de Gobierno afirmó que junto con el Ejército y demás fuerzas federales, se está "respondiendo fuertemente a las situaciones que se nos han presentado en algunas partes del estado, de tal manera que nosotros no buscamos esta situación, pero no permitimos que haya manifestaciones con el crimen organizado".

Reiteró que no se va a bajar la guardia "Tenemos la fuerza suficiente para hacerle frente y hay coordinación muy grande con el Ejército, con las fuerzas federales, la Policía Federal y estamos permanentemente en estrategia para combatir al crimen organizado".