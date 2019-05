Se enfrentan por presupuesto Gubernatura de BC durará 2 años

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad, que la gubernatura de Baja California tendrá una duración sólo de dos años y no de seis.

En medio de la discusión por la integración de la Comisión Temporal de Presupuesto 2020, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien por segundo año pidió integrarse, pero no se admitió su petición, acusó a sus colegas Marco Antonio Baños y Ciro Murayama de pretenderse ser "dueños" del INE pues por sexto año consecutivo integrarán ese grupo.

"Se sienten dueños Marco Baños y Murayama, lo que debe preocuparnos son las motivaciones que han de tener para mantenerme excluido de esta comisión" que evaluará el presupuesto 2019 y planeará el de 2020 y deslizó que estas son no poner a discusión "que otro INE es posible", sin abusos en viajes al extranjero, "comenzando los que realiza el amparado consejero presidente" y gastos en exceso.

Criticó que se mantengan vehículos pagados por el INE al servicio de los consejeros, y cuestionó que se mantenga el seguro de separación individualizada para la alta burocracia, además de sobre presupuestación y subcontratación de trabajos.

En su defensa, Lorenzo Córdova acusó a Ruiz: "ha mentido, lamento informarle que no estoy amparado", pues, dijo, solicitó amparo, pero no se puede sancionar a un mexicano por ejercer su derecho. Sostuvo que quien más viajó por el país para promover la cultura cívica fue Ruiz y refutó que el INE pague membresía para pertenecer a instancias internacionales.

Las "Toyotitas" están al servicio de varios funcionarios y "cuando se trabaja, se necesitan", reviró Murayama al acusar al consejero quejoso de asumirse vocero del nuevo gobierno, que encabezan el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Con todos los partidos se ha confrontado, admitió, pero "nunca me he subordinado a un partido, cosa que pueden decir varios de mis colegas, pero usted no", acusó a Ruiz Saldaña.

agencias

El TEPJF resolvió así cuatro juicios promovidos por PAN, PRI, PRD y Partido de Baja California en contra de una sentencia del Tribunal Electoral de Baja California en la que el 7 de mayo otorgó el registro de Jaime Bonilla como candidato por la coalición Juntos Haremos Historia.

Pero en esa misma sentencia el Tribunal local dejó establecido que la gubernatura duraría seis años -hasta 2025-, pues dejó sin efectos el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 que señalaba que el periodo de la gubernatura era de dos años y ordenaba una adenda a la convocatoria de la elección a gobernador para establecer que el periodo de gestión de la gubernatura sería de seis años.

Este miércoles, sin discusión, la Sala Superior revocó esa sentencia, pues al impugnar al acuerdo de registro de candidatura en ese momento debió argumentarse también en contra de la emisión de la convocatoria original, misma que llamó a elecciones de gobernador para un periodo de dos años, con el fin de que los próximos comicios locales fueran concurrentes con las elecciones intermedias federales de 2021.

El pasado 27 de marzo el TEPJF resolvió un primer recurso contra una sentencia del Tribunal Electoral del Estado en la que amplió -en esa ocasión- de dos a cinco años el periodo del próximo gobierno estatal.

En esa ocasión los magistrados Janine Madeline Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón advirtieron que el Tribunal local invadió facultades del Congreso local y vulneraron la Constitución.

Con esto, el próximo domingo 2 de junio el mandatario estatal que resulte electo estará en funciones solo del 1 de noviembre 2019 al 31 de octubre 2021.