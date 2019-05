'Federación colabora para enfrentar lavado de dinero en Coahuila'

Durante su gira de trabajo por la región norte de Coahuila, particularmente por los municipios de Morelos y Nava, Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila, reafirmó su convicción de trabajar para mantener a Coahuila como una de las más seguras del norte del país.

Ante los hechos violentos registrados en diferentes municipios de la entidad en las últimas semanas, Riquelme Solís manifestó que no es lo mismo decir que pudiera regresar la violencia al estado, a decir que Coahuila se resiste a que regrese la inseguridad.

Señaló que los enfrentamientos que se han dado, es precisamente para que no llegue la delincuencia y aseguró que no se están paseando y no lo van a permitir. Además de referir el trabajo coordinado que se tiene con los tres niveles de gobierno.