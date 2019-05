Suspenden 'mañaneras' de AMLO en páginas del gobierno de miércoles al viernes

La Coordinación de Comunicación Social de Presidencia informó que en atención a la resolución del INE, las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador no se difundirán en sus redes sociales ni en páginas oficiales.

El coordinador general de Comunicación Social Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó lo anterior por medio de su cuenta de Twitter.

Antes de la resolución, el presidente López Obrador ya había instruido a que se suspendiera la transmisión de las conferencias "mañaneras", en los estados donde habrá procesos electorales este domingo que son: Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

"Estoy de acuerdo y no hace falta que nos manden una notificación, que no se tramitan las conferencias donde hay elecciones. Que ya en lo que corresponde a nosotros a partir de mañana o de hoy, por la tarde ya no se transmite nada", sostuvo el mandatario previo a la resolución del INE.