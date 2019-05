Preocupa futuro de AHMSA tras detención de Ancira

Trabajadores, empresarios y autoridades están preocupados por el impacto económico y laboral que pueda generar el congelamiento de las cuentas de Altos Hornos de México (AHMSA) y la detención en Mallorca, España del presidente del Consejo de Administración, Alonso Ancira.

Tras informarse sobre la investigación que se realiza contra la empresa AHMSA por presuntas actividades ilícitas, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, pidió a las autoridades que se juzgue conforme a derecho y no se afecte la estabilidad laboral.

"Me comuniqué con Alonso Ancira. Está tranquilo, él espera tener la oportunidad de aclarar cualquier cosa dentro de lo que pudiera ser una carpeta de investigación y es todo lo que dialogué con él. No hay más. Mi preocupación es que no se afecte a los trabajadores".

El senador de la república, Armando Guadiana Tijerina, de Morena, pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la liberación de las cuentas bancarias de la siderúrgica AHMSA "a más tardar el miércoles", para evitar una crisis en Coahuila.

Para el senador, no se pueden congelar las cuentas bancarias de la acerera más importante del país "porque sería la quiebra total de la empresa al apagarse los altos hornos".

Afirmó que el daño económico y social repercutirá en miles de familias de las regiones Centro y Carbonífera del estado, así como a todos los proveedores que giran alrededor de la empresa.

La detención del presidente del Consejo de administración de AHMSA, Alonso Ancira, y el congelamiento de sus cuentas bancarias son situaciones que debe analizar la SHCP y el Gobierno federal, consideró la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Raúl Flores González, presidente de la Cámara de los constructores, externó su agobio por la situación, pero dijo que la siderúrgica saldrá adelante.

Explicó que preocupa el hecho de que esté detenido Ancira Elizondo, y dijo desconocer la causa real por la que fue arrestado, pues son diferentes las versiones que se publican en redes y medios de comunicación.

Agregó que considera que la detención y el congelamiento de cuentas bancarias pueden ser ilegales, pues no se inició un procedimiento en el que se le diera oportunidad de defensa en tiempo y forma al presidente de AHMSA.

Por su parte, trabajadores de las Plantas Uno y Dos externaron su preocupación por el futuro de AHMSA durante una asamblea frente a la siderúrgica.

Gerardo Flores Escobedo, obrero de la Siderúrgica Dos señaló que la expresión de la base trabajadora es de preocupación por las fuentes de trabajo.

Expuso que podrían realizar marchas y manifestaciones "y lo que sea necesario para mantener nuestras fuentes de trabajo" explicó.

"Estamos pidiendo que se le den (a Alonso Ancira) todas las oportunidades de defenderse", expresó.