Temen golpe a empleos por caso AHMSA

Tras informarse sobre la investigación que se realiza contra la empresa Altos Hornos de México por presuntas actividades ilícitas, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, pidió a las autoridades que se juzgue conforme a derecho y no se afecte la estabilidad laboral.

"Ayer me comuniqué con Alonso Ancira. Está tranquilo, él espera tener la oportunidad de aclarar cualquier cosa dentro de lo que pudiera ser una carpeta de investigación y es todo lo que dialogué con él. No hay más. Mi preocupación es que no se afecte a los trabajadores", dijo, previo a que se informara que Alonso Ancira Presidente del Consejo de Administración de AHMSA, fue detenido en España.

Al trascender la detención, el Gobierno del Estado emitió un boletín de prensa donde indicó que es muy importante que se considere que esta empresa mexicana es la productora de acero más grande del País, y que de ella dependen miles de familias de la Región Centro del estado "por lo que es preciso que nosotros, como Gobierno del Estado y en coordinación con el Gobierno Federal, busquemos formas para dar certidumbre a los trabajadores y a sus familias, así como al sector empresarial de nuestro estado".

Se informó que se ha instruido al Secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda, para que se coordine con la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal y esté atento al desarrollo de los acontecimientos, participando en el diseño de medidas en favor de los trabajadores.

Fue el pasado lunes, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Altos Hornos de México por haberse identificado en el sistema financiero nacional e internacional que se realizaron operaciones con recursos que presuntamente proceden de actividades ilícitas.

El delegado federal de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, respaldó las acciones del gobierno federal contra posibles actos ilícitos por parte del empresario Alonso Ancira y Emilio Lozoya.

"Después de que la sociedad y la opinión pública conociera el escándalo internacional encabezado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en el famoso caso 'Odebrecht´, la delegación Coahuila respalda que el Gobierno de México actúe firmemente en contra de la corrupción y de los vicios que laceraron por décadas a México", indicó.

Aseguró que se llegará hasta sus últimas consecuencias en el caso y se demostrará "al mundo que el cambio de régimen en México no tolerará nunca más la corrupción".

Respecto a la economía en la región "se exhorta a la Secretaría de Hacienda no afectar la operatividad de Altos Hornos de México, así como garantizar la permanencia de empleos".