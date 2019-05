Verdades y Rumores

Apenas empezaba a presumir a través de las inestables redes sociales su gira artística por las lejanas tierras del África, cuando al flamante secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de la provincia de Coahuila, Gerardo Berlanga Gotés, le dañaron sus vacaciones con cargo al erario para contarle que mientras reflexionaba y compartía sesudas disertaciones sobre la “Innovación para una Mejor Calidad de Vida en Ciudades y Comunidades”, en la Primera Asamblea de la ONU-Habitat, el techo de uno de los parabuses de la eterna obra del Metrobús, que aún no se estrena, se le estaba colapsando en Torreón. De inmediato las malas noticias corrieron hasta Nairobi, Kenya, donde se encuentra don Gerardo, que aunque resulte muy difícil de creer, fue invitado como parte de la delegación mexicana a la Asamblea Internacional para compartir sus experiencias como encargado de las grandes obras en estas tierras. Nuestros subagentes, disfrazados de maleta diplomática, nos informan que tan pronto se vino abajo el techo del parabús que se ubica frente a la Deportiva de Torreón, el director del Organismo Regulador del Transporte Masivo, Alfonso Tafoya, corrió para intentar salvar a su jefazo... perdón, a explicar que el colapso se había dado por culpa de la grúa que realizaba maniobras; eso para dejar bien en claro a los malpensados que la responsabilidad no era de los materiales, ni de los cálculos, ni de la Secretaría de Infraestructura. Ya ve, estimado lector, cómo son los ciudadanos de intrigosos.

Lo cierto es que las mismas redes donde Berlanga Gotés presumía sonriente desde la tierra de los leones le tundieron de reclamos, que si por el retraso del eterno proyecto de transporte, que si cuando se le inundó el Paseo Morelos, que si aún no termina el Centro de Convenciones, que si cuando el famoso Distribuidor Vial Revolución; de todo. Hasta las obras de cuando era panista le sacaron a relucir.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de secretarias bilingües, nos informan que donde no acaban de cuajar las cosas es en la fracción priista del honorable Cabildo de Torreón, pues aseguran que los integrantes de la bancada tricolor solo muestran sus caras sonrientes y amigables en las dichosas ruedas de prensa que continuamente realizan, sin embargo, detrás de estas ni el saludo se dan, sino todo lo contrario, pues afirman que se dan con todo uno contra otro cual guerra de fuerza, poder y egos, lo que desvirtúa los señalamientos que realizan contra el ayuntamiento, en los que por cierto aplican muy bien la frase de que en “la guerra y el amor todo se vale”, pues lo mismo da hacerlo a través de información y declaraciones oficiales que a través de guerra sucia con videos y memes manipulados y sin sustento, tal y como lo han referido continuamente sus colegas panistas, con tal de dañar la imagen del alcalde Jorge Zermeño. Pero por si esto fuera poco, los subagentes confirman que cada vez aumenta en radio pasillo el rumor de que el regidor Alfredo Mafud dará una sorpresa, puesto que ya es conocido como el priista más azul de la bancada debido a su acercamiento con los panistas y los elogios que brinda abiertamente al alcalde cada que puede, por lo que parece que olvidó que en política la forma es fondo.

***

Con bombo y platillos fue presentado el tremendo operativo “Bájale a tu ruido”, con el fin de que la Dirección de Inspección y Verificación del municipio de Torreón que comanda Rolando Anaya, más conocido como “El distraído”, brinde apoyo a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente en la atención de cientos de quejas ciudadanas que se presentan cada semana vía telefónica. Esta oficina se va a disputar estar en el top en recaudación que hoy tienen las dependencias de Tránsito y Vialidad, que encabeza el jefazo Pedro Luis Bernal, y la de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, a cargo de don Aldo Villarreal; pues, bueno, la gente de don Rolando, además de estar bien uniformada, contará con equipo de medición y videocámaras para documentar sus intervenciones. La pregunta es ¿cómo le van a hacer para aplicar el reglamento que permite cobrar nada más y nada menos que hasta 84 mil pesillos en una multa, si todo el Paseo Morelos y el Distrito Colón cazan a sus clientes con las enormes bocinas y grupos musicales en el exterior a todo volumen, violando toda ley en materia de contaminación auditiva? ¿Van a llegar con infracción directa o van a cumplir con el protocolo de notificar de la falta y luego sancionar a los reincidentes? Ya solo queda al sufrido ciudadano rezar por no convertirse en una víctima de estas jugosas multas, que si bien buscan poner orden entre vecinos, también se deben aplicar por parejo en toda la ciudad, ya que desde que se dio a conocer el operativo la reacción ciudadana fue de aplausos a la iniciativa municipal, a ver si ya por fin ponen en cintura a tanto antro y comercio que sin decir más se pasa por el arco del triunfo la norma; es decir, a ver si el operativo llega a los antros y comercios de tantos funcionarios públicos o se queda únicamente multando a los vecinos que le suben a la música durante una fiesta.

***

Luego de que un ciudadano cansado de esquivar los cráteres que invaden la antigua carretera Torreón-San Pedro tomara la iniciativa de taparlos con sus propios recursos, en lugar de recibir aunque sea por taparle el ojo al macho un pequeño reconocimiento verbal de parte de sus autoridades, lo que obtuvo por andar de oficioso fue una especie de reclamo por parte del alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien ante los cuestionamientos de los entrometidos reporteros sobre la loable acción de ciudadano dijo no contar con mil manos para tapar todos los baches al mismo tiempo. Y como ya es costumbre en la burocracia de los tres niveles de Gobierno, echó culpas a las pasadas administraciones, aunque hay que aclarar que en este caso la anterior es la misma, aun cuando fue de un año. El enojo de don Jorge viene luego de que en las páginas de este diario se publicara la historia de Manuel, un ingeniero que tuvo la iniciativa de tapar algunos hoyancos que le han causado las ponchaduras en sus neumáticos y los de muchos de sus vecinos, por lo que desesperado dedicó su tiempo y dinero para tratar de arreglar la situación, convirtiéndose de paso en uno de los pasajeros fenómenos virales de las redes sociales, que además generó el apoyo de muchos ciudadanos y el malestar del Ayuntamiento por “hacerles su chamba”, pese a que han prometido en un sinfín de ocasiones atender esta problemática. Después de la quemada, el departamento de Sistema Integral de Mantenimiento Vial mandó a una cuadrilla a tapar los otros baches en este sector, pero la exhibida ya estaba hecha.

***

Pues que en Lerdo la nueva directora del DIF Municipal, Estrella Bernal Padilla, cometió el error de funcionaria principiante de pedirle, indicarle y casi casi condicionarle a la gente que acude como beneficiario de los diferentes programas sociales (ajenos a cualquier partido político además) que maneja este sistema, a que voten por el candidato a la alcaldía del partido Movimiento Ciudadano (MC), Felipe Sánchez Rodríguez, a razón de que, palabras más o palabras menos, el presidente del DIF con licencia, Samir Rivera, hijazo de la vidaza de doña María Luisa González Achem, alcaldesa de Lerdo, va registrado en la planilla de Sánchez Rodríguez en la segunda regiduría y que era necesario garantizar cierta cantidad de votos para que don Samir llegue a ser regidor, por lo que les encargaba que votaran por el Movimiento Naranja acordándose de él por haber estado ahí tres años como si les hubiera hecho el favor de administrar los millones de pesos que salieron del ayuntamiento para el mencionado órgano descentralizado de la administración. Luego anda diciendo doña María Luisa que no ha dado indicaciones de apoyar al MC en lugar de su partido, PRI, pues cuestión de no darles esas indicaciones a los funcionarios entrantes, ya que luego los del tricolor se ponen de mil colores y hasta la andan queriendo expulsar del partido, cosa que al parecer a estas alturas ya no es de la importancia de la primera autoridad de Lerdo, quien sin duda ha estado más ocupada por ampliar su patrimonio.