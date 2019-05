¿Quién es Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México?

El presidente de la Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, quien fue detenido hoy en España tras su vinculación con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, en múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, nació el 3 de enero de 1952 en la Ciudad de México.

El empresario mexicano detenido en Mallorca por agentes de Interpol es abogado por la Universidad Anáhuac y cuenta con un doctorado honoris causa por la University of The Incarnated Word y la Texas A&M University, en San Antonio, Texas.

Ancira se convirtió en director general de AHMSA en 1991, sin embargo, fue hasta el año 2016 cuando llegó a la presidencia de la siderúrgica.

Ha sido presidente de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), además de miembro de las mesas directivas de varias universidades y ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.

También integró las mesas directivas del Instituto Internacional de Hierro y Acero (IISI) y del Instituto Americano de Hierro y Acero (AISI), así como miembro del Instituto Latinoamericano de Acero y Hierro.

Asimismo, fue reconocido como Ejecutivo Internacional del Año en 1992 por la Cámara de Comercio Hispana y Ejecutivo del Año por la Asociación Industrial en 1996.

El empresario fue detenido en Mallorca, una de las Islas Baleares de España en el Mediterráneo, a pedido de las autoridades mexicanas y con fines de extradición, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes de la policía española.

Ancira también está vinculado con la presunta venta irregular en 2013 de la empresa Agro Nitrogenados a Pemex, cuando la petrolera era dirigida por Lozoya Austin.