Denuncian irregularidades por 670 mdp en Veracruz

Derivado de la entrega-recepción y las revisiones realizadas en el Instituto de Espacios Educativos del Estado (IEEEV), la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) detectó irregularidades por un monto de 670 millones 707 mil 663 pesos, por parte de las administraciones del 2010-2016 y 2016-2018.

Mediante el Departamento Jurídico, el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) lo que pudiera constituir un delito contra quien resulte responsable.

Se trata de recursos emanados del programa “Escuelas al CIEN”, el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) y los fondos de Aportaciones Múltiples (FAM), Regional, Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS), Nacional de Desastres Naturales (Fonden), Minero y FAM Rendimientos.

Acompañado por el director del IEEEV, Ricardo García Jiménez, el servidor público destacó que son montos que pudieran representar un daño patrimonial; recursos federales y estatales que debían ser destinados a infraestructura educativa no comprobados, no pagados y no ejercidos, sin que hasta el momento se conozca dónde están.

“Se hizo una supervisión y se trata de 120 obras escolares totalmente inconclusas en el estado. Lo más raro es que un mes antes de que concluyera la administración anterior, se dio el 50 por ciento de anticipo a 30 empresas para que ejecutaran obra, y están paralizadas; más 98 contratos en trámite de cancelación, de un paquete de aproximadamente 260 millones de pesos”, detalló.

La información señala una fraudulenta celebración de contrato de obra entre los servidores públicos del IEEEV en la administración 2017-2018 y empresas públicas, sin que se ejecutara acción alguna por parte de una constructora, por un monto de 11 millones 497 mil 688 pesos; así como aulas móviles y servicios sanitarios para ocho planteles educativos, por 11 millones 165 mil 897 pesos.

Por otra parte, la construcción de un edificio, andadores y cercado perimetral en el Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, por la cantidad de 5 millones 624 mil 752 pesos, dando un total de 28 millones 288 mil 337 pesos durante dicha gestión.

Mientras tanto, en el ejercicio 2012-2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) omitió el pago a proveedores y contratistas hasta la fecha actual, teniendo saldos por pagar por 642 millones 419 mil 326 pesos.