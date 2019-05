Exdirector de PC de Ciudad Acuña ofrece disculpas a su familia

A través de sus redes sociales y por medio de correos electrónicos, Leonardo Daniel Carrera Martínez, exdirector de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Acuña, pidió perdón a su familia por el escándalo sexual en el que se vio envuelto, luego de que se difundieran las imágenes en la que sostiene un encuentro sexual con una mujer y dónde se encuentran presentes al menos otras cuatro personas más.

"Lamento profundamente el escándalo sexual en el que me he visto envuelto en las últimas semanas y que ha sido público. Es mi responsabilidad y asumo la conducta inadecuada que me afecta personalmente, a mi esposa y a mi hija, a quiénes imploro perdón", se puede leer en lo publicado por Carrera Martínez.

Aunque reconoció que no hay justificación a su conducta, realizó algunas precisiones respecto al vídeo e imágenes difundidas el pasado fin de semana y que generó ser suspendido temporalmente por Roberto de los Santos, alcalde de Ciudad Acuña.