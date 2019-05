Ordena AMLO suspender transmisión de mañaneras en estados con elección

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que a partir de hoy martes se suspenda la transmisión de las conferencias de prensa mañaneras y eventos que encabeza en todo el país, en estados donde hay elección.

Esto luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que mandarán una notificación para que se suspendan las llamadas mañaneras para evitar injerencia del gobierno federal en los procesos electorales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

"Estoy de acuerdo y no hace falta que nos manden una notificación, que no se tramitan las conferencias donde hay elecciones. Que ya en lo que corresponde a nosotros a partir de mañana o de hoy, por la tarde ya no se transmite nada", sostuvo.

Además, anunció que en los procesos electorales federales futuros también será suspendida la transmisión de las conferencias mañaneras.