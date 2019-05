Emporio de Sandoval no se limita a empresas señaladas

ciudad de méxico.- El poderío empresarial del exgobernador Roberto Sandoval Castañeda no se limita sólo a las empresas que fueron ventiladas en la denuncia hecha por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 17 de mayo, sino que también se extiende a otras que ha consolidado con familiares, socios y colaboradores.

Un diario de circulación nacional obtuvo los registros comerciales, de marca y de constitución de sociedades mercantiles y organismos asistenciales del exgobernador, quien hace unos días, durante una entrevista radiofónica, afirmó poseer sólo 300 mil pesos entre toda la familia.

Los documentos en poder de El Gran Diario de México refieren que el nayarita, su familia y socios están relacionados con diversas industrias, que van desde la venta de cárnicos, ganadería, agricultura, crianza de caballos, distribución de abarrotes y lácteos, moda, calzado, joyería, inmobiliaria y farmacobiólogos hasta actividades con fines asistenciales.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) de la dependencia estadounidense ligó al exgobernador -y al ministro Isidro Avelar Gutiérrez- con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asegurando que tiene vínculos con el grupo criminal y que ha participado en actividades ilícitas a través de sus empresas y asociaciones.

La entidad fiscal también alerta como parte de la red de narcotráfico del CJNG a la esposa del político, Ana Lilia López Torres, y a sus hijos, Lidy Alejandra y Pablo Roberto Sandoval López.

En la lista de empresas y asociaciones, cuyos registros fueron obtenidos por El Gran Diario de México, destacan:

Bodecarne, S.A. de C.V., empresa constituida en Tepic, Nayarit, el 25 de agosto de 2003 y dedicada a la compra y venta de ganado bovino y porcino, así como a la comercialización de carne procesada, carnes frías, lácteos y abarrotes.

El acta asienta los datos generales de Roberto Sandoval Castañeda y su ocupación: dijo ser tablajero (carnicero); sin embargo, aparece como socio mayoritario. Por otro lado, su esposa, Ana Lilia López Torres, quien declara ser ama de casa y comerciante, se registra como socia con 10% de las acciones.

IYARI Alto Diseño Huichol es una tienda en línea que dice impulsar el trabajo artesanal por medio del diseño de moda, calzado y decoración para el hogar. Refiere que sus transacciones electrónicas están a cargo de Grupo Conektame S.A. de C.V., filial de Conekta INC. La tienda matriz se ubica en Ciudad del Valle, Tepic, Nayarit, pero tiene locales en hoteles de lujo.

Tanto la marca como el logotipo cuentan con cinco registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), todos a nombre de Ana Lilia López Torres desde abril de 2016.

La asociación Valor y Principio de Dar A.C., que se vincula con el exgobernador y de la cual se beneficiaría el boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez, no aparece en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Cabe destacar que todas las organizaciones de asistencia y sin fines de lucro deben contar con autorización y registro de Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), otorgado por la Comisión Intersecretarial de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (integrada por un representante de la Secretaría de Bienestar -antes de Desarrollo Social-, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores).

La A.C. vinculada al exgobernador no aparece en este registro con el nombre referido en el organismo norteamericano y tampoco cuenta con registro comercial o de marca.

Otra de las empresas señaladas por el organismo federal norteamericano fue la inmobiliaria L.Inmo, S.A. de C.V., que no tiene registro comercial con ese nombre.

Agromilenorte, S.A. de C.V., registrada en el municipio de Parras en el estado de Coahuila el 04 de abril de 2019. El exgobernador, al ser socio mayoritario, nombra a su hijo Pablo Roberto como administrador único y socio con 10% de las acciones.

El registro manifiesta que la empresa tiene 22 objetos sociales, lo que le permite incursionar en todo tipo de transacciones nacionales y extranjeras con un sinnúmero de sectores, entre ellos "la explotación en todas sus formas de negocios, incluyendo la compra y venta de carácter agrícola, ganadero o agropecuario", además de "la habilitación y explotación de recursos hidráulicos".

También busca "crear unidades de manejo y aprovechamiento de vida silvestre; construir, por cuenta propia o ajena, casas habitación, edificios, condominios, locales comerciales, bodegas, naves industriales y realizar todo tipo de obra civil, y promover, constituir, organizar, explotar, tomar participación en el capital y patrimonio de toda clase de sociedades mercantiles, civiles y asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra índole, ya sean nacionales o extranjeras", entre muchas otras.

Distribuidora de Carnes, S.A. de C.V., con asentamiento registral en el estado de Nayarit, constituida el 08 de julio de 1993 y en la que los socios propietarios son Roberto y Raymundo Sandoval Castañeda.

Con el propósito de comprar y vender importación y exportación, consignación, reproducción y experimentación de especies animales de pie o procesados de bovinos, cabrinos, avícolas o porcinos, así como la elaboración de productos farmacobiólogos.

Carnes de la Casa de El Ganadero, S.A. de C.V. El registro comercial señala que esta empresa se inscribió el 05 de diciembre de 2005 en la ciudad de Tepic, Nayarit. El exgobernador Roberto Sandoval es socio de la empresa junto con Óscar Eduardo Carrillo Flores. Las acciones fueron divididas en 50%.

Roy Rubio Salazar, exauditor de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, fue nombrado como comisario o consejero de vigilancia en el comercio que tiene como objeto social la venta de carnes, embutidos y lácteos.

En acta de asamblea, inscrita el 31 de marzo de 2006, refiere que el administrador único de la empresa fue Raúl de Jesús Coronado Rivera, quien fuera delegado del estado de Nayarit de la Procuraduría Agraria; sin embargo, se excusa del cargo por "no disponer de tiempo".

Se designa como administrador a Juan Casillas Flores, quien fuera subsecretario de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas del estado de Nayarit en la gestión de Sandoval Castañeda.

Por otro lado, la Fundación Rehabilitación Infantil Equinoterapia (RIE), constituida el 5 de noviembre de 2007, cuenta con Clave Única de Inscripción (CLUNI) RIE0711051801C a nombre de Lidy Alejandra Sandoval López.

La fundación brinda rehabilitación a personas con discapacidad mediante técnicas de equinoterapia, hidroterapia, sicología, terapia ocupacional y atención médica.

Café Tierra Santa Nayarit y Arte Huichol, vinculada a la hija del exgobernador, no aparece con registro comercial como tal; no obstante, se muestra como marca registrada ante el IMPI con fecha del 14 de mayo de 2013 a nombre de Otoniel Pérez Figueroa, extitular de Injuve y secretario particular de Sandoval Castañeda durante su administración como presidente municipal de Tepic.