Partidos votarán a favor de leyes para Guardia Nacional

Los partidos representados en la Cámara de Diputados adelantaron los votos a favor de su respectivas bancadas a la minuta de leyes secundarias en materia de Guardia Nacional.

Previo a su discusión en el pleno y en conferencia conjunta, los líderes de los partidos de Morena, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES), Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en que la minuta reafirma el carácter civil de la Guardia Nacional.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que su bancada no habrá de presentar ninguna reserva a las leyes secundarias de Guardia Nacional.

“Al país le urge que la Guardia pueda ya desplegarse por todos los lugares del país donde sea necesaria”, sostuvo el legislador al tiempo de resaltar que habrán de respetar el acuerdo político construido en el Senado de la República, en la unanimidad que se logró en estas leyes.

Para nosotros, abundó, es un mensaje muy importante y si podemos preservar esa unanimidad, ese enorme consenso para la Guardia Nacional, "pues qué mejor”.

El legislador dijo que un gran elemento de legitimidad que le podemos dar a la Guardia, y además que es necesaria por la gravedad del problema que va a enfrentar, “es la legitimidad política, el consenso político, la unanimidad de todas las fuerzas, para nosotros nos resulta muy valioso”.

Aunque recononoció que hay observaciones, porque siempre las habrá en cualquier ley o modificación, dijo que ninguna es muy grave o que sea un motivo suficiente para que hoy se modifiquen los dictámenes.

A su vez, el líder de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, afirmó que cuando se trata de salvaguardar la vida y el patrimonio de los mexicanos, no caben mezquindades.

Adelantó que habrán de acompañar el paquete de leyes que regulan y que reglamentan el funcionamiento de una Guardia Nacional Civil, los cómo, los cuándos, las formas de operar en los hechos de este cuerpo de seguridad que también establecen en el contenido de las minutas, el respeto absoluto a los derechos humanos.

No obstante, rechazó que no estén en condición de hacer algunas precisiones, como el que se garanticen los recursos presupuestales suficientes y oportunos para que esto no quede en letra muerta y haya pleno respeto a la soberanía de los estados.

Por su parte, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, señaló que su bancada se suma a este llamado de unidad que lanzan desde la Cámara de Diputados a todos los ciudadanos para abatir la inseguridad que se vive en el país de manera generalizada.

“Es por eso, y reconociendo que pueden ser perfectibles estas cuatro leyes en los dictámenes que vamos a discutir el día de hoy, nos parece sustancial que podamos avanzar", subrayó.

Adelantó que su bancada va acompañar los dictámenes con voto a favor porque el país lo necesita; “requerimos un marco jurídico lo antes posible para que no estén actuando las distintas corporaciones con falta de transparencia y como cada quien esté definiéndolo”, apuntó.

Mientras, el líder de los diputados del PAN, Jorge Romero Hicks, destacó que las leyes secundarias se enriquecieron en 70 por ciento en el Senado. “Queda el antecedente que las iniciativas no vienen del Ejecutivo, sino del Legislativo”.

“Queda claro que es una Guardia Civil Nacional, con diseño civil, mando civil y estructuras que tienen la necesidad de la conducta cotidiana para poder cumplir” y que la sociedad no quiere descalificaciones, quiere resultados, “resultados y más resultados”, puntualizó.