Evita René Juárez opinar sobre intromisión de PGR en elección pasada

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, se abstuvo de emitir una opinión respecto a la intromisión de la Procuraduría General de la República (PGR) en la elección presidencial del año pasado.

“No tengo información para opinar”, aseguró el político guerrerense, quien en la elección del 2 de julio de 2018 estaba al frente de la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el 17 de mayo que la entonces PGR utilizó recursos públicos para incidir indebidamente en los comicios en detrimento del panista Ricardo Anaya Cortés y violó la Ley electoral.

En entrevista, René Juárez Cisneros se abstuvo de emitir una opinión respecto a la actuación de la PGR en los comicios de 2018, presuntamente para favorecer al candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.

“Yo no tengo elementos, no tengo información para opinar y cuando no tengo información sólida, fehaciente, no opino”, expresó el legislador priista.

El diputado federal se manifestó también a favor del cumplimiento de la ley en la decisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de inhabilitar a dos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre ellos el exdirector general, Emilio Lozoya Austin.

“Nosotros estamos a favor del cumplimiento irrestricto de la ley. Quien haya violentado la ley, que se le aplique la ley, sea quien sea, esa es mi posición, ha sido, es y será siempre”, enfatizó.

El coordinador de los diputados del PRI añadió que siempre ha planteado que en México vivimos en un Estado de Derecho, donde la ley se tiene que aplicar independientemente de la posición económica, política y social que tenga el ciudadano, por lo que “quien violenta la ley, que enfrente la ley”.

“Yo no percibo absolutamente nada y no busco nada, no quiero nada más allá que la aplicación irrestricta de la ley y el respeto al Estado de Derecho", remató.