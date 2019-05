A favor de prohibir 'curas' para homosexualidad

Luego de que se diera a conocer que en el Congreso del Estado fue presentada una iniciativa para la prohibición de tratamientos para "curar" la homosexualidad, el organismo San Aelredo se mostró a favor, al señalar que estas prácticas, discriminatorias, y que estas representan un fraude.

Fue ayer que se dio a conocer que la diputada perredista, Claudia Ramírez, presentó un punto de acuerdo para reformar la ley que Promueve la Igualdad y Previene la Discriminación en el Estado, a fin de prohibir las terapias o tratamientos para curar la orientación sexual.

Ante esto, Noé Ruiz Malacara, presidente de San Aelredo, aplaudió la iniciativa, al señalar que desde hace mucho tiempo se ha buscado que se eliminen este tipo de prácticas ilegales.

"Cuando Mauricio Clark inició una gira de trabajo y de conversión para las personas homosexuales en el país, fue muy preocupante, sobre todo cuando arribó a Saltillo y a través de una charla dentro de la iglesia católica vino a mentir sobre las curas", dijo.

Noé Ruiz manifestó que lo preocupante realmente fue el discurso de que la homosexualidad era una enfermedad y tenía cura.

Señaló que lo que se pretende con esta ley es que las personas que se dediquen a cometer fraudes al respecto, tengan un castigo.

"Con esta ley lo que se busca es que charlatanes como esta persona no vengan a robarles dinero y que los papás no se sientan defraudados por tener hijos homosexuales. Es importante que la gente entienda que no existe una terapia de conversión y ningún dedo mágico que salve de esta condición", resaltó.