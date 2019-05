A proceso, Jueza acusada de corrupción

Luego de efectuar una audiencia de más de seis horas en contra de la jueza Carlota (N), quien se encuentra acusada de delitos de corrupción, fue determinada la vinculación a proceso y será en dos meses más que las partes involucradas presenten más pruebas a su favor.

Fue a las nueve de la mañana del día de ayer que se llevó a cabo la audiencia en el Centro de Justicia Penal, bajo la causa 0564/2019, a donde acudió Carlota (N), quien se encuentra en un proceso en libertad por el delito de litigación prohibida.

Tras la presentación de pruebas como lo fueron dos videos y la declaración de seis testigos, quienes acusaron a la jueza de actos de coacción, el juez determinó vincular a proceso.

No obstante, no fue solicitada ninguna medida cautelar por parte del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, situación que no fue argumentada.

Por último fue otorgado un plazo de dos meses para llevar a cabo la realización de la audiencia intermedia.

De acuerdo a la afectada, Érika Gabriela Sifuentes, será en unos días más que otras dos denuncias más serán presentadas por los mismos delitos.

Por el momento, la jueza se encuentra suspendida, pues su proceso administrativo aún no concluye en el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia.

Fue a finales de agosto del 2018 que Érika Gabriela Sifuentes, una abogada litigante en Saltillo, acudió a la Fiscalía Anticorrupción a presentar una denuncia en contra de la jueza de primera instancia en materia de ejecución.

La abogada la acusó de incurrir en una mala actuación, así como de actos de nepotismo en cada uno de los casos que presentó ante las audiencias.

Tras la denuncia, fue dado a conocer que dos casos más había en su contra en la Fiscalía Anticorrupción.

A últimas fechas el nombre de Carlota (N) figuró tras desahogar una audiencia y negar beneficios para anticipar la libertad a Enrique Busquets Casanova, quien está preso en el penal de Torreón por el homicidio de un niño en el año 2005.