Gana Laguna con cañonazos

Eric Aguilera conectó jonrón con la casa llena, Francisco Rivera agregó otro durante furioso rally en la sexta entrada, en apoyo a buena apertura del zurdo Édgar Osuna, para llevar a los Algodoneros del Unión Laguna a derrotar anoche a los Guerreros de Oaxaca por pizarra de 6 carreras a 2, en la apertura de la serie disputada en el estadio de la Revolución, adonde asistieron más de 4 mil aficionados.

La visita echó a andar la pizarra muy temprano en el juego, durante la misma primera entrada, saludando los lanzamientos del abridor Guinda, el zurdo Édgar Osuna, quien buscaba su primera victoria de la temporada. Abrió Alonzo Harris con sencillo central, aunque lo pusieron fuera de combate en bola ocupada ante batazo de Samar Leyva, que cerca estuvo de convertirse en doble play, siguió Moisés Sierra para pegar de hit al derecho y colocar corredores en las esquinas, para dar oportunidad a Oswaldo Arcia de rodar lento al campocorto, cayendo el out en segunda, pero no se concretó la doble matanza, lo que aprovechó Leyva para timbrar la carrera "de la quiniela".

Se gestó entonces un agradable duelo de lanzadores, colgando argollas en la pizarra con bastantes rodados al infield, batallando los bateadores para poner la esférica en los jardines. Por el Unión Laguna lanzó con autoridad el zurdo Osuna, variando rectas bien colocadas, con cambios de velocidad y un slider que resultó mortífero para los bateadores zurdos, mientras que el obregonense Ruddy Acosta dominó a placer a la ofensiva local, llegando a retirar a nueve bateadores de manera consecutiva, sin permitir concesiones, alcanzando a colgar cinco ceros, aunados a los cinco que les había dado a los Algodoneros durante la primera vez que se enfrentaron, el pasado 21 de abril.

En la apertura del sexto rollo, los Guerreros lograron ampliar la diferencia, anotando su segunda carrera: Samar conectó doblete por el callejón del jardín central-derecho, seguido por imparable de Moisés Sierra, quien depositó la pelota en el bosque de la derecha, permitiendo a Leyva llegar hasta el pentágono. Todavía, Sierra llegó hasta la segunda almohadilla aprovechando un wild pitch, para luego robarse la tercera base mientras Arcia recibía la base por bolas, buscando posteriormente pasarse de vivos al intentar un doble robo, pero luego de acorralar a Arcia rumbo a la intermedia, pusieron fuera de combate a Sierra en home, tras gran tiro de Missael Rivera hacia Adrián Gutiérrez.

La reacción de los Guindas llegó durante el fondo de ese episodio, luego de que Acosta consiguió un out, pero fue castigado por Édgar Robles con imparable hacia el derecho, ordenando el mánager Sergio Omar Gastélum que sería todo para su abridor, llamando a Ozzie Méndez para entrar al relevo. Pero no hubo solución con el bullpen de los oaxaqueños, ya que luego de un tremendo turno, Francisco Ferreiro pegó un tremendo doblete hacia el jardín derecho, siguiendo Niuman Romero con un rodado por la antesala, donde Diego Goris pecó de desconcentración, al cerrar al corredor Robles y tratar de tocarlo, pero no lo consiguió, tratando de retirar a Niuman en primera, pero su tiro fue defectuoso y llegó demasiado tarde.

Con la casa llena, Eric Aguilera recibió dos bolas y entonces aprovechó una recta por el centro del plato, para poner en órbita la pelota, sacándola de línea por los 422 pies del jardín central, Grand Slam que de golpe y porrazo, puso en ventaja a los Algodoneros. Aturdido por el impacto, Méndez otorgó pasaporte a Dustin Geiger y enseguida, Francisco Rivera detonó un cañonazo por la frontera del jardín central y derecho, donde Álex González pegó un salto para tratar de asir la pelota, pero no alcanzó a hacer el fildeo y se convirtió en el tercer jonrón de la temporada para el veracruzano, poniendo la pizarra 6 por 2.

Llegó entonces la hora de poner a prueba al bullpen Guinda, ingresando Alejandro Martínez para retirar sin daño la séptima entrada, Édgar Gómez pasó problemas durante la octava, pero Román Peña Zonta y el dominicano José Domínguez completaron la obra sin permitir daño, cerrando el propio Domínguez el juego, colgando la argolla en la novena tanda.

Édgar Osuna se llevó su primera victoria de la temporada al lanzar 6 entradas de 5 imparables y apenas 2 carreras, otorgó 2 pasaportes y ponchó a 3 enemigos. Ozzie Méndez sufrió la derrota al sacar apenas una entrada y dos tercios, admitiendo 3 hits y 5 carreras limpias, entregó 2 bases por bolas y recetó un chocolate. José Domínguez se adjudicó el salvamento al ingresar con corredores en posición de anotar y no permitir daño.

La serie continuará hoy, con duelo a partir de las 19:30 horas, los pitchers anunciados para abrir son Álex Delgado (2-2; 6.70 ERA) por Oaxaca y Juan Antonio Macías (0-0; 8.10) abrirá por primera vez para el Unión Laguna.