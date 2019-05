Por falta de elementos, tres hombres no fueron vinculados a proceso

Luego de una maratónica audiencia de vinculación de 12 horas, durante la noche del lunes, debido a la falta de elementos presentados por el Ministerio Público no fueron vinculados a proceso tres hombres a quienes se les imputada su probable participación en delito de homicidio de un elemento de Fuerza Coahuila, en diciembre de 2018.

Se trata de los inculpados David (N), Juan (N) y José (N), éste último de nacionalidad estadounidense, quienes fueron detenidos en diciembre de 2018, por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercialización y a los cuales se les dictó prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, recientemente las autoridades de procuración de justicia del Estado, les cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio; derivado de los hechos violentos registrados la noche del pasado 24 de diciembre de 2018.

Mario Medina, abogado defensor particular de dos de los tres detenidos, dio a conocer que la juez resolvió no vincularlos a proceso, por lo que se ordena la inmediata libertad de las tres personas detenidas, aunque ello no significa que se haya cerrado la carpeta de investigación.