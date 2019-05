Pemex indaga corrupción en importación de gasolinas

El gobierno investiga posibles actos de corrupción en el esquema que emplea Pemex para importar gasolinas, a través de su filial PMI Trading Ltd, pues se han detectado probables compras en exceso.

De acuerdo con fuentes del sector energético consultadas por El Universal, durante los últimos años hubo registros de semanas en las cuales se adquirieron hasta un millón de barriles diarios mientras que la demanda nacional era más baja.

"Técnicamente no se explican las compras, y si fueron para acumular inventarios éstos no se han fortalecido en los últimos años", destacaron personas con conocimiento del tema y que solicitaron no ser identificadas.

Durante 27 años se ha mantenido vigente el único contrato de Pemex con su filial PMI Trading Ltd, que es una sociedad constituida y existente conforme a las leyes de Irlanda, que realiza operaciones de comercio internacional y es encargada de ir a mercados internacionales para negociar las mejores condiciones de precio y tiempo de entrega.

Por ejemplo, durante la segunda semana de enero de 2017 se adquirieron un millón 80 mil barriles diarios de gasolina en promedio, mientras que la demanda nacional en ese mes fue una media de entre 750 mil y 770 mil barriles al día.