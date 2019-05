Impulsarán a empresas para invertir en el extranjero

Durante la gira de promoción de Coahuila en China se informó que se impulsará a empresas para invertir en el extranjero.

El secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, inició esta semana su visita por segunda vez en el año a dicho país.

Guerra Pérez dijo que se sostuvo una reunión de trabajo con el secretario General de China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), Gordon Kao, quien a su vez puntualizó la importancia de este encuentro con Coahuila, al indicar que es el segundo socio comercial de China en Latinoamérica.

Dijo que se trataron dos puntos principales: la invitación de Coahuila a participar el año entrante en la Feria de Importación y Exportación de Productos, al igual que de la cooperación mediante una plataforma para ayudar a empresas pequeñas y medianas para invertir en el extranjero.

En el encuentro con el titular de CCPIT, se mencionó sobre la fortaleza de la industria automotriz en México, y que este sector representa gran parte del intercambio entre China y México.

“En dicha reunión se felicitó a Coahuila por ser el único Estado de México partícipe en el Auto Shanghai en el mes de abril del presente año”, dijo Guerra Pérez.