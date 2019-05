Ni perseguido ni protegido, señala

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no protegerá ni dará la orden de perseguir al exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez, quien ha sido acusado de presunto peculado y uso indebido de recursos en su administración.

Al cuestionarle si su gobierno va a proteger a Arturo Núñez, el jefe del Ejecutivo Federal respondió: "No sé fabrican delitos, no se protege a nadie ni se persigue a nadie, no es mi fuerte la venganza".

Sobre la liberación del exgobernador de Tabasco Andrés Granier dijo que es un asunto judicial y se debe respetar esa decisión.

"Hay que respetar las determinaciones del poder judicial, esa es otra característica de los nuevos tiempos. Ya no hay consigna desde el Ejecutivo, el presidente de México no da línea para castigar a nadie ni tampoco para proteger a nadie, ahora son las autoridades competentes, son los ministerios públicos, los jueces los que designan, sin consigna", aseguró.