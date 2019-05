Propone Durazo homologar a policías Ni perseguido ni protegido, señala

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no protegerá ni dará la orden de perseguir al exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez, quien ha sido acusado de presunto peculado y uso indebido de recursos en su administración.

"Es imprescindible hacer seguridad desde abajo y es necesario fortalecer cuerpos municipales, estatales y de seguridad para que complementen los trabajos de la futura Guardia Nacional", afirmó en conferencia tras el encuentro con los mandatarios de la capital del país, Estado de México, Morelos, Guerrero y representantes de Puebla e Hidalgo.

Durante la primera reunión regional rumbo al Consejo Nacional de Seguridad Pública, Durazo también presentó el modelo de la Guardia Nacional con una propuesta inicial de despliegue en cada una de las 266 regiones administrativas en las que se ha dividido al país para la atención de la seguridad pública.

Expuso que es fundamental que todas las policías federales y estatales tengan un perfil similar de homologación, no solo en materia de capacitación sino también de prestaciones sociales, incluso de sueldo.

Explicó que el modelo nacional de policías está basado en el diseño de los cuerpos municipales de seguridad más exitosos en el país, en particular el del municipio Escobedo, Nuevo León.

Sin embargo, precisó que se trata de sumar esfuerzos para mejorar la seguridad del país y no de borrar la barrera de responsabilidad que tiene cada una de las policías. Puntualizó que la Guardia Nacional es un cuerpo de seguridad federal y atenderá los delitos en ese ámbito.

Detalló que la prioridad es el combate de delitos "con independencia del carácter local o del fuero común de algunos de ellos".

Al cuestionarle si su gobierno va a proteger a Arturo Núñez, el jefe del Ejecutivo Federal respondió: "No sé fabrican delitos, no se protege a nadie ni se persigue a nadie, no es mi fuerte la venganza".

Sobre la liberación del exgobernador de Tabasco Andrés Granier dijo que es un asunto judicial y se debe respetar esa decisión.

"Hay que respetar las determinaciones del poder judicial, esa es otra característica de los nuevos tiempos. Ya no hay consigna desde el Ejecutivo, el presidente de México no da línea para castigar a nadie ni tampoco para proteger a nadie, ahora son las autoridades competentes, son los ministerios públicos, los jueces los que designan, sin consigna", aseguró.