Imputan a juez por actos de corrupción

Tras celebrarse la audiencia inicial contra la juez Carlota 'N', quien se encuentra acusada de actos de corrupción desde el año pasado, el juez de control imputó el delito de litigación prohibida, no obstante, no será hasta la próxima semana que se determine si se vinculará o no a proceso.

Hace unos meses la carpeta de investigación fue concluida por la Fiscalía Anticorrupción, por lo que ayer fue celebrada la audiencia inicial en la sala ocho del Centro Penal de Justicia en Saltillo. Carlota 'N' fue imputada por el delito mencionado bajo la causa 0564/2019. Será el 22 de mayo a las 9:00 de la mañana que se celebrará la audiencia de vinculación. Tras la imputación no fue dictada una medida cautelar, sino que solo fue emitido un apercibimiento. A finales de agosto de 2018 Erika Gabriela Sifuentes, una abogada litigante en Saltillo, acudió a la Fiscalía Anticorrupción a presentar una denuncia en contra de la juez de primera instancia en materia de ejecución. La abogada la acusó de incurrir en una mala actuación, así como de actos de nepotismo en cada uno de los casos que presentó ante las audiencias. Tras la denuncia, fue dado a conocer que dos casos más había en su contra en la Fiscalía Anticorrupción. A últimas fechas el nombre de Carlota (N) figuró tras desahogar una audiencia y negar beneficios para anticipar la libertad a Enrique Busquets Casanova, quien está preso en el penal de Torreón por el homicidio de un niño en el año 2005. Por otro lado, trascendió un conflicto con la Magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miriam Cárdenas, con quien Carlota se confrontó en tribunales por presuntos actos de corrupción.