Aumentarán salario a policías de la Ciudad de México

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, se comprometió a que el aumento salarial para los policías de la Ciudad de México se hará efectivo la próxima semana.

Esto, luego de que el aumento del 5% a la nómina de los uniformados se retrasara.

"Lo único que voy a decir es que el aumento salarial se va a entregar la próxima semana, entre miércoles y jueves", respondió.

Orta Martínez aseguró que actualmente hay un grupo de personas que intentan generar "un ambiente de inestabilidad" en la Secretaría al argumentar que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no cumplió con su compromiso.

"El tema es muy sencillo: desgraciadamente hay gente, no sabemos si son realmente policías o no, pero que están intentando generar un ambiente de inestabilidad dentro de la Policía, diciendo que la jefa de Gobierno no cumplió con su compromiso de dar aumento salarial de 5% real.

"En ningún momento hubo la situación de que se fuera a incumplir con este tema; entonces, yo lo único que diría es: la jefa de Gobierno cumple su compromiso, yo me encargo de ejecutarlo, está tramitado y por razones que no tienen que ver con si se iba a dar o no se iba a dar, se retrasó aproximadamente una semana", añadió.