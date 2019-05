Pide que corruptos sean estigmatizados

En el marco de su visita a Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su llamado a impulsar un gran acuerdo para desterrar la corrupción del país, donde el responsable de malas conductas sea estigmatizado.

Al firmar como testigo del convenio para fortalecer y ampliar el sistema integrado del transporte en el Área Metropolitana de Monterrey, sostuvo que dicho flagelo “se tiene que terminar, tenemos que acabar con la corrupción en el país”.

En presencia de funcionarios públicos y federales, así como empresarios, en Palacio de Gobierno, subrayó la necesidad de que “el corrupto sea mal visto, que sea estigmatizado”.

Se trata de que “se acabe ya con esa idea de que el que no transa, no avanza, no con el criterio que prevalecía de que podían robar y ni siquiera perdían su respetabilidad”, expuso.

“Hasta se les ponía de ejemplo a los corruptos, se les decía a los hijos estudia, para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón”, deploró.

“Eso se tiene que terminar, tenemos que acabar con la corrupción en el país y vamos a hacer ese compromiso, y por eso, estamos optimistas, sabemos que vamos a sacar adelante al país, que se va a lograr el progreso con justicia, para Nuevo León y para México”, puntualizó en su intervención.

Anteriormente, el presidente propuso que para los involucrados en actos de corrupción recibieran terapia.

Fue el pasado 6 de mayo que comentó: “Hago un llamado a todos para que se vea así, es una enfermedad y hacer terapias para reincorporar a mucha gente que tiene como propósito fundamental enriquecerse a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales”.

Señaló que se debería crear asociación para hacerles ver que el dinero no es la vida.