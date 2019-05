Declaran a Coahuila libre de contaminación

La Secretaría de Medio Ambiente indicó que el aire de Coahuila no está contaminado.

La Secretaría Eglantina Canales Gutiérrez, aseguró que en Coahuila no se rebasan los límites en la calidad del aire.

“Es un esfuerzo transversal entre los tres órdenes de Gobierno. Una de las situaciones que más impacta es la circulación de tantos vehículos, y mientras el transporte público no sea eficiente, no se va a lograr mucho, por ello hay que caminar hacia otros medios de movilidad que no sea agresiva con el medio ambiente”, dijo.