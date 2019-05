La regidora plurinominal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Villa, denunció que el ayuntamiento no le ha entregado los gastos de oficina de cinco meses, un monto de 125 mil pesos, y que está esperando una respuesta del ayuntamiento por el que no se le libera esa cantidad. Amenazó con presentar una denuncia ante la federación si no recibe contestación.

La funcionaria de elección popular explicó que el ayuntamiento de Monclova dispone para cada regidor de una bolsa económica de 300 mil pesos anuales, divididos entre los 12 meses del año, recursos que corresponden a gastos de representación y de oficina de los ediles, pago de sus asesores externos, botellines de agua, etc. Ver más: Demanda regidora presupuesto para gastos de oficina