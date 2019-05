IMSS garantiza antirretrovirales

El abasto de medicamentos antirretrovirales está garantizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año, aseguró Germán Martínez Cázares, director general del instituto.

En conferencia de prensa, el funcionario afirmó que el Seguro Social cuenta con los fármacos necesarios para atender a los 55 mil pacientes con VIH que tienen y en caso de ser necesario, podría apoyar a otras instituciones del sector salud.

"En el IMSS no hay desabasto de antirretrovirales. Está garantizada su existencia y la atención. No tenemos ninguna alarma, al contrario: estamos dispuestos a tender la mano a los servicios de salud que lo requieren, siempre y cuando primero se atienda a los derechohabientes del IMSS", reiteró.

Martínez Cázares resaltó que el proyecto de austeridad del gobierno actual pretende terminar con la corrupción, pero no con las compras de medicamentos: "Se busca acabar con los actos de corrupción, no con la adquisición de medicamentos y material quirúrgico. No vamos a pedir menos de lo que necesitamos".

En el evento dedicado al anuncio de actividades con las que se celebrarán los 40 años del Programa IMSS Bienestar, Martínez Cázares pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que haga entrega de los mil 400 millones de pesos que en el Presupuesto de Egresos de la Federación están etiquetados en el programa Prospera.

Aseguró que el IMSS está listo y dispuesto para sumarse a la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que buscará dar garantía del derecho a la salud a quienes no cuentan con seguridad social.

"Estamos preparando los convenios", indicó.