Difunde NASA imagen de incendios forestales en México

Las instantáneas se tomaron el 12 de mayo de 2019, por el instrumento MODIS a bordo del satélite Aqua.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 3 al 9 de mayo de este año se han presentaron 215 incendios forestales en 18 entidades federativas, afectando 14 mil 916 hectáreas.

De ese total, 89 por ciento correspondió a vegetación en estratos herbáceo y arbustivo y el porcentaje restante a zonas de árboles.

Las entidades federativas con mayor afectación fueron Durango, Jalisco, Quintana Roo, Chihuahua y Zacatecas, que representan 86 por ciento del total de incendios de la semana.

