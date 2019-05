Dotarán con 200 armas a Policía Estatal

La Secretaría de Seguridad en Coahuila informó que en los próximos meses, 200 armas llegarán a Coahuila para equipar a los elementos de Fuerza Coahuila y así puedan realizar sus labores de seguridad.

Hace unos días, trascendió que los elementos de la Policía Estatal realizan sus labores con equipo obsoleto, lo cual fue negado por el secretario de seguridad, José Luis Pliego Corona.

"Estamos muy bien en términos de equipo y llegarán 200 nuevas armas que recientemente adquirió el gobernador y la secretaría de la Defensa Nacional que aumenta nuestra capacidad", dijo.

De acuerdo al secretario de seguridad, el nuevo equipo abonará al combate de la delincuencia organizada.

Indicó que las armas serán entregadas a los elementos, los cuales ya cuentan con las pruebas de control y confianza y de licencia para la portación de armas.

Añadió que dentro de las pruebas de control y confianza, los elementos de ingreso o de permanencia, pasan por una prueba que determina la capacidad de éstos para portar armas.

"Hay una prueba especializada para portación de armas, los elementos deben pasar las dos; la de ingreso o permanencia, más la de portación", expuso.

Destacó que algunos elementos no pasan la de portación, no obstante, pasan las pruebas básicas de control, por lo que a estos no se les puede asignar un arma.

"Tienes que volverlo a hacer, pues la Secretaría de la Defensa Nacional revisa los listados de las armas que han entregado y quiénes son los hombres y las mujeres que la portan", expuso.