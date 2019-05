No se descarta Tatiana Clouthier para las elecciones de 2024

Para la diputada federal Tatiana Clouthier, Andrés Manuel López Obrador, tiene puntos de coincidencia en ideología política con su padre, el excandidato del PAN a la presidencia de la República, Manuel J. Clouthier en 1988.

Expuso que de los pilares fundamentales de la plataforma del presidente López Obrador, tres son la justicia social, una economía con rostro humano y acabar con la corrupción.

“En eso pudiéramos encontrar coincidencias con algunos de los objetivos que movieron a Maquío (como era conocido Clouthier)”.

Aunque no descartó su participación por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, consideró que es pronto para considerar su candidatura.

“Es un poquito fuera de tiempo y absurdo en este momento, estamos a menos de seis meses de haber empezado el gobierno” expresó.

Agregó también “Me parece triste que normalmente nos estamos fijando en el futuro, en lugar de atender el presente”.

Consideró que “hay que trabajar en el presente para que tengamos un mejor futuro, el compromiso que yo tengo en este momento es hacer lo que yo tenga que hacer para que al presidente le vaya bien y para que a México le vaya bien”.

“¿Quién gobernará o quién seguirá en seis años en este proyecto a favor de México? el tiempo lo decidirá".

Mencionó que le encantaría ver a muchas mujeres gobernadoras, “ahorita tenemos una, después de tener hasta tres, perdimos en el camino y nos quedamos con una sola”.

No soy morenista

La legisladora pintó su raya muy clara: siente un agradecimiento enorme con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin embargo, no milita en este partido político, pese a ser vicecoordinadora de esa bancada en el Congreso .

Y agregó, “Como no milito en ese, sería muy injusto de mi parte que yo abriera la boca para hablar bien o mal de ellos, lo único que tengo hacia con ellos es agradecimiento”.

Por otro lado dijo que al ex presidente Vicente Fox, le tiene lástima. Esto como respuesta a las críticas que lanzó a su nuevo libro “Juntos hicimos historia”.

La Diputada Federal externó “A Vicente Fox le tengo un agradecimiento enorme por lo que hizo por este país en el año 2000, pero al expresidente Vicente Fox, le tengo lastima”.

Y consideró que el primer presidente panista del país “no ha sido capaz de mantenerse a la altura de las circunstancias, en lugar de comportarse como un expresidente parece... no sé... todavía no encuentro el adjetivo o los adjetivos con los que me gustaría describirlo” expresó.

La legisladora federal, vicecoordinadora de la bancada morenista y ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel, presentó este sábado en Monclova de su quinto libro, “Juntos Hicimos Historia".

Su primer libro, en 1992, fue “Crónica de un fraude anunciado” en coedición con Jesús Cantú y Cuauhtémoc Rivera, sobre las elecciones en Sinaloa.

En 2006 escribió el libro “Curul 206, una visión del Congreso”, cuando fue diputada federal de la 59 legislatura, y en 2006 “Maquío Mi Padre”, una semblanza desde los ojos de su hija. En 2018 publicó con Valeria Guerra “Parejas-Parejas”, testimonios de matrimonios exitosos.

En su quinto libro, “Juntos Hicimos Historia”, narra cómo vivió los 150 días como Coordinadora de campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, para las elecciones federales de México en 2018 que llevaron a AMLO al triunfo y a la Presidencia de la República.