Piden reivindicar figura de policías

La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió al gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís que realice una campaña para dignificar la figura del policía.

Tras un evento en Palacio de Gobierno, la secretaria fue interceptada por familiares de personas desaparecidas.

Se le indico que sus familiares fueron desaparecidos mientras se desempeñaban como policías.

Ante esta situación, Sánchez Cordero pidió de forma inmediata al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, que realice una campaña para reivindicar la figura del policía.

"Yo creo que hay que hacer un reconocimiento a estos policías que cumpliendo con su deber fueros desaparecidos, sobre todo aquellos que con su memoria van a reivindicar la figura del policía. Los policías como un servidor público de excelencia", dijo la secretaria de Gobernación.

Agregó "no sé en qué momento no se respetó a las instituciones de policías, jueces, alcaldes, gobernadores, en qué momento la sociedad mexicana rompió este respeto. Hubo un quiebre y debemos recuperar la figura como un gran servidor público que le sirve a su país y a su sociedad".

Por su parte, el gobernador Miguel Riquelme dijo que realizará esta campaña y se comprometió a dialogar con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.

"Yo platico con ustedes. La ruta que lleva mi gobierno es eso, no podemos construir una política de derechos humanos sin reconocer lo que pasó y sin seguir trabajando. Ya no es enmendar, sino construir las políticas públicas. Yo los he comprendido siempre en la lucha y me he puesto de su lado", dijo.