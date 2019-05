Rebate Obrador cuestionamientos de The New York Times

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este viernes su política tras un artículo del diario The New York Times que asevera que no ha transformado el país como prometía y comete errores propios de sus antecesores.

"Tienen todo el derecho de expresarlo. Yo no comparto este punto de vista, aunque se trate del New York Times, de un periódico famoso", rebatió este viernes en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional. El líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que su Administración, que asumió funciones el 1 de diciembre pasado, ya no tolera la corrupción y ha avanzado mucho en otros aspectos. "Nada más les voy a dar un dato al New York Times, y ojalá lo registren", apuntó antes de recordar que durante su mandato se ha tipificado como delito grave los hechos de corrupción, mientras que en 1994 este fue eliminado del código penal. "Con dedicatoria" al periódico, dijo al concluir su reflexión.