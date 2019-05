'Justicia divina', celebran trabajadoras del hogar acceso al seguro

Las empleadas domésticas de tres estados de la República coincidieron en señalar que el Programa Piloto de las Personas Trabajadoras del Hogar representa para ese gremio una auténtica “justicia divina” y lamentaron que muy pocas acudan a registrarse, ya que ignoran los beneficios implementados por el gobierno federal.

De acuerdo con las cifras preliminares dadas a conocer por el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), solamente se han inscrito en dicho programa tres mil 800 empleadas domésticas de un universo aproximado de 2.4 millones de personas que ejercen dicho oficio a lo largo y ancho del país y que representan tan sólo un 0.16 por ciento.

A los 18 años de edad, Lupe empezó en el estado de Jalisco su desempeño como trabajadora doméstica y apenas hace ocho años tiene la fortuna de contar con IMSS, lo cual le da la esperanza de tener una vejez digna con servicios médicos y una jubilación.

Destacó que es una “justicia divina” el hecho de que las trabajadoras domésticas tengan Seguro Social, sobre todo porque es una labor que no sólo es mal pagada en la mayoría de los casos, sino que regularmente no tienen un horario y son muchas veces menospreciadas por sus patrones.

En entrevista con Notimex, María Guadalupe Venegas Luna, con cuatro hijos y 50 años de edad, afirmó que siempre ha trabajado en las labores del hogar. “Por muchos años trabajé en casas donde no me dieron Seguro Social, ni vacaciones, ni siquiera aguinaldo”, sostuvo.

Sin embargo, recordó que hace ocho años trabaja en una casa que en realidad se trata de oficinas para un grupo de contadores, en donde le dan Seguro Social y vacaciones. “Estoy contenta porque eso me da mucha seguridad, también a mi esposo, más que él es diabético y necesita medicinas”, indicó.

Lupe, como es conocida, dijo que trabajar haciendo el aseo en oficinas es mucho más fácil que en los hogares y eso es otro punto a su favor. “A mí por más que me piden señoras que les haga el quehacer en sus casas no me interesa porque gracias a Dios donde estoy me pagan bien y descanso sábado y domingo”, mencionó.

Consideró que las trabajadoras del hogar deben tener prestaciones como de las que ella goza. “Es muy importante saber que merecemos vacaciones y sobre todo que si nos enfermamos vamos a poder ir al doctor y tener medicinas, aunque yo nunca me he enfermado en estos años como para faltar al trabajo”, añadió.

En Tijuana, Baja California, para Esther Espinoza, una empleada doméstica que además es madre soltera, la posibilidad de acceder a servicios médicos y sociales, representa una tranquilidad y respaldo ante alguna emergencia, principalmente para sus hijas.

En entrevista con Notimex, la mujer, quien durante 12 años ha realizado trabajos domésticos en diversas colonias de Tijuana, expresó que esta promesa se ha vuelto realidad para beneficio de miles de mujeres que no contaban con respaldo social.

Mencionó que durante años ha tenido que dejar a sus hijas para ganarse el sustento y sacarlas adelante para que estudien y tengan un mejor futuro, pero lo peor es no poder estar con ellas cuando se enferman.

Consideró ahora trabajará más tranquila, sabiendo que si ella o sus hijas enferman, podrán acudir a alguna clínica del IMSS, y no pagar consulta y medicinas como siempre lo hacía.

Y es que con la reciente aprobación de un dictamen que reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguro Social, este sector podrá ganar arriba de dos salarios mínimos vigentes, tendrá vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a la seguridad social y aguinaldo.

“Es una buena noticia, aunque ahora tendrán que esperar que los patrones cumplan con estas medidas porque en esto hay de todo, algunos son muy buenos patrones y otros hasta te están cuidando cada paso que das”, señaló.

Las trabajadoras domésticas de Sonora están interesadas en informarse para contar con los beneficios que les generará inscribirse ante el IMSS, que a la fecha ya tiene 29 registros en el programa piloto.

De acuerdo con un sondeo realizado por Notimex entre trabajadoras del hogar respecto al nuevo programa, algunas lo desconocen, mientras que otras ya saben los beneficios del registro para garantizar su derecho a la salud y seguridad social.

Entrevistadas en el centro comercial de la ciudad a donde acuden en su día de descanso para pasear y realizar algunas compras, se mostraron interesadas en la nueva medida que podrá beneficiarlas junto con sus familias.

Candelaria, una joven que llegó a Hermosillo procedente de Oaxaca para trabajar como empleada doméstica por recomendación de familiares que ya viven aquí, se dijo interesada en la posibilidad de registrarse ante el IMSS.

“Suena interesante y pues si es una buena oportunidad para recibir ciertos servicios, para estar bien y tener un buen trabajo; pues sí iría si tengo la oportunidad de ir a checar personalmente y saber más a fondo sobre los beneficios”, expuso.

Aseveró que buscará saber los requisitos y la información que se requiere para ver la posibilidad de registrarse por su cuenta o en algún momento plantearlo a sus patrones y que no cuenta con servicio médico.

La joven es soltera y hace seis meses que llegó del Estado de Oaxaca a Hermosillo para emplearse como trabajadora del hogar, donde realiza labores de limpieza y se encarga del cuidado de niños.

Señaló que vive en la casa donde labora y trabaja de 8:00 a 21:00 horas de lunes a sábado y su día de descanso es el domingo. No quiso revelar a cuánto ascienden sus percepciones económicas, aunque dijo que está bien y sus patrones le dan un buen trato.

La delegación del IMSS en Sonora informó a Notimex que hasta ahora se han registrado en la entidad 35 personas en el Programa Piloto para Personas Trabajadoras del Hogar.

En el municipio de Navojoa se han registrado nueve, en Hermosillo siete, en Ciudad Obregón cinco, mientras que Nogales, Guaymas y Caborca reporta cuatro en cada caso, en tanto que en Agua Prieta y Nacozari se ha presentado un registro en cada lugar.

Desde su lanzamiento el pasado 1 de abril y a partir del 1 de mayo, quienes se hayan inscrito contarán con los mismos derechos que cualquier otro trabajador, ya que pasarán del régimen de afiliación voluntaria al de afiliación obligatoria.

Por su parte, Gabriela, otra empleada doméstica entrevistada en el centro de la ciudad. señaló a Notimex que recién inició su empleo como trabajadora del hogar y ya está en pláticas con sus empleadores respecto a su registro ante el IMSS.

Destacó que tiene conocimiento de los beneficios que tendría al darse de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y consideró que son muy buenos como el hecho de tener acceso a servicios médicos, incapacidades, guarderías y pensión, entre otros.

Ella también llegó de Oaxaca a trabajar en Hermosillo porque aquí tiene familiares que se dedican a lo mismo y hasta ahora no cuenta con servicio médico en su trabajo, pero su patrona le cubre consultas médicas y medicamento en caso de requerirse.

Gabriela también vive con la familia a la que presta sus servicios y las labores que desarrolla son principalmente de limpieza y de vez en cuando cuida niños, para descansar la tarde del sábado y todo el día en domingo.